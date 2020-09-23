Taraftar Samatta'nın gitmesini istemiyor

AKŞAM

Samatta transferini neticelendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Aston Villa taraftarlarından itiraz geldi.

Fenerbahçe, Mbwana Samatta için Aston Villa ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak, Villa taraftarları golcü oyuncunun Sarı-Lacivertli takıma satılmasına karşı çıkıyor. Taraflar arasında görüşmeler ise devam ediyor.

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