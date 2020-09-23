Fenerahçe'den Diego Costa'ya 8 milyon euro

AKŞAM

Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından golcü transferini sonuçlandırmaya çalışan Fenerbahçe'yle ilgili İspanya basınından yeni bir iddia geldi.

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için bir iddia da İspanya’dan geldi. Ülkenin önemli basın organları arasında yer alan “mundodeportivo” Sarı-Lacivertliler’in Atletico Madrid’in yıldız ismi Diego Costa ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde, "Fenerbahçe’nin Costa için Atletico’ya 8 milyon euro önerdiği" bilgisi yer aldı.

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