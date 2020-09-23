Fenerbahçe'de Crivelli sürprizi

AKŞAM

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilginç bir gelişme yaşandı.

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’den sürpriz bir hamle daha geldi… Sarı-Lacivertliler’in Medipol Başakşehir ile Enzo Crivelli konusunda bir görüşme yaptığı belirtildi.

Ali Koç’un Fransız oyuncuyu Göksel Gümüşdağ’dan resmen istediği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

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