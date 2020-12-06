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aksam.com.tr
  • 06 Aralık 2020 Pazar 00:01
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Tam 6 gol! Bayern Münih-Leipzig maçı nefes kesti

Tam 6 gol! Bayern Münih-Leipzig maçı nefes kesti

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AA

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Leipzig ile 3-3 berabere kaldı.

Bavyera ekibi, Bundesliga'nın 10. haftasında Allianz Arena'da UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir ile birlikte yer alan Leipzig'i konuk etti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Leipzig'in golleri 19. dakikada Christopher Nkunku, 36. dakikada Justin Kluivert ve 48. dakikada Emil Forsberg'den geldi.

Bayern Münih'in gollerini de 30. dakika Jamal Musiala ile 34. ve 75. dakikalarda Thomas Müller kaydetti.

Puanını 23'e çıkaran Bayern Münih liderliğini sürdürdü.

Leipzig ise 21 puan ve maç fazlasıyla ikinci sırada kaldı.

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