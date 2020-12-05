Kerem Demirbay'ın testi pozitif

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre Kerem Demirbay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Teşhisin konulmasının ardından takımdan tecrit edilen ve evinde karantinaya alınan 27 yaşındaki futbolcunun herhangi bir semptomu bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Takımın diğer oyuncularının test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.
Bundesliga'nın 10. haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda yarın Schalke 04 ile karşılaşacak.
Rize'den 4-0'lık zaferle dönen Galatasaray, bugün Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Cim-Bom'da koronaya takılan tek isim Omar oldu.
Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen "Tosic, Beşiktaş ile anlaşmak için İstanbul'a geldi" haberlerine açıklama geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları transfer konusunda son noktayı koydu.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Hatayaspor maçında Diagne'nin golünü hazırlarken, bu sezonki 3. asistine imzasını attı.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından konuştu.
Galatasaray'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu, 3-0 kazandıkları ve 1 gol attığı Atakaş Hatayspor maçını değerlendirdi.