Kerem Demirbay'ın testi pozitif

AA

Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, koronavirüse yakalandı.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre Kerem Demirbay'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Teşhisin konulmasının ardından takımdan tecrit edilen ve evinde karantinaya alınan 27 yaşındaki futbolcunun herhangi bir semptomu bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Takımın diğer oyuncularının test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

Bundesliga'nın 10. haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda yarın Schalke 04 ile karşılaşacak.