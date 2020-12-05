Dortmund, Frankfurt'a takıldı

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 10. haftasında Deutsche Bank Park'ta Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip 9. dakikada Daichi Kamada’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyen Borussia Dortmund, 56. dakikada Giovanni Reyna ile bulduğu golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
İki takım maçın kalan bölümünde gol atamayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda Arminia Bielefeld sahasında Mainz 05'i 2-1 yenerken, Freiburg-Borussia Mönchengladbach ve Köln-Wolfsburg karşılaşmaları 2-2 berabere sonuçlandı.
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Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, evinde BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son hafta oynadıkları ve 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Hatayspor karşısında değişiklik yapmadı.
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