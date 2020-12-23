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aksam.com.tr
  • 23 Aralık 2020 Çarşamba 12:48
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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

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AA

Süper Lig'de 15. haftanın maçı, Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu.

Süper Lig'in 15. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray müsabakasında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

DİĞER KARŞILAŞMALARI YÖNETECEK OLAN HAKEMLER

Süper Lig'in 15. haftasındaki diğer karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

26 Aralık Cumartesi:

16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

28 Aralık Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Ramazan Keleş

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

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