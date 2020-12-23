Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

SPOR GÜNDEMİ

Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası... Dilmen'den flaş sözler: Başakşehir maçı sonrası... Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de son yaşananlara dair açıklamalar yaptı. Sarı-Lacivertli takımın birlikteliğini kaybettiğini belirten Dilmen, Emre Belözoğlu'na da bir öneri sundu: Başakşehir maçı sonrası al takımı ve ailelerini Antalya'ya git. Dinlenin, yılbaşını geçirin. Fenerbahçe'nin mental tedaviye ihtiyacı var.

Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu. AVAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ekrem Kan oturacak.

Yine Diagne yine olay! Yine Diagne yine olay! Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Mbaye Diagne yine sorun çıkardı! 66. dakikada oyundan alınıp yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakan Senegalli golcü, bu değişikliğe tepki gösterdi. Direkt soyunma odasına giden Diagne'nin bu tepkisine kimse anlam veremezken Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan futbolcuya ateş püskürdü.

Lille'e bir Türk daha geliyor! Lille'e bir Türk daha geliyor! Son dakika haberi... Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille'e bir Türk daha geliyor. İşte detaylar...

Maçın ardından olay sözler! 'G.Saray'ın oyuncusu olamaz' Maçın ardından olay sözler! 'G.Saray'ın oyuncusu olamaz' Spor yazarları, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe karşılaşmasını köşelerinde değerlendirdi.