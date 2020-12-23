Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray müsabakasında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
DİĞER KARŞILAŞMALARI YÖNETECEK OLAN HAKEMLER
Süper Lig'in 15. haftasındaki diğer karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
26 Aralık Cumartesi:
16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
27 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
28 Aralık Pazartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Ramazan Keleş
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
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