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aksam.com.tr
  • 23 Aralık 2020 Çarşamba 12:55
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Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

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Süper Lig'de 15. haftanın maçı Fenerbahçe-Medipol Başakşehir karşılaşmasının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig’in 14. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR’ı Cüneyt Çakır oldu. AVAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ekrem Kan oturacak.

Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

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Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

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