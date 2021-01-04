Son dakika: Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0'la geçtiği maçı NTV'deki '%100 Futbol' programında yorumladı. Dilmen, sarı-lacivertli kulübün transfer yapacağı mevkiyi açıkladı.

Dilmen, "Fenerbahçe'nin stoper alma ihtimali çok yüksek. Sağ bek problemi yok, sol bek almak zorlama olur. İlk 11'de Gustavo ile Pelkas'ı cebime koyarım, diğer oyuncuları form-formsuzluğa göre değiştiririm." dedi.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri...

- "Penaltı pozisyonunu Halis hoca görmedi ama VAR hakemi Zorbay Küçük çağırması lazımdı. Dünkü pozisyon gibi değildi, VAR mutlaka çağırmalıydı. İlk yarı skoru hakem için şans oldu. Kasımpaşa eğer hücum yaparsa Valencia etkili olur. Kasımpaşa'da iyi oynayan yoktu. Fenerbahçe'nin arzusu tabii bu durumda etkili oldu."

- "Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. Zirve yarışı yapıyorsunuz, bir eşik var mesela onu Beşiktaş atlattı, şimdi Fenerbahçe'de geçiyor. Oyuncuların fiziksel ve mental olarak yükselmesi önemli."

- "İki takım da eksik, Fenerbahçe'de de eksikler var. Sakatlıklar ve Kovid nedeniyle oyuncular sınavdan geçiyor. Sinan bence şansını iyi kullandı, etkili olmaya çalıştı. Belki 2. kez 11 çıkıyor ve arayışları var. Pelkas'ın ne kadar doğru transfer olduğunu görüyoruz, yaratıcı, istekli."



- "Kasımpaşa coşkulu, akıllı bir futbol oynayan bir takım. Hazırlık maçı havasında oynadı maçı. Fenerbahçe ise final maçı gibi istekliydi, hem kalite, hem istek farkı vardı. 3 gol buldu, pozisyonlara da girdi. Bir penaltı verilmedi, bir de haklı ofsayttan iptal var."



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"FERDİ 11'DE OLMAZ"

- "Ferdi tam geniş alan oyuncusu, ilk 11'de niye başlamaması gerektiğini anlatmak açısından önemli. Kontra atak oyuncusu."

- "Fenerbahçe'de teknik direktörlük çok takımdan zordur. Ben 2-3 hafta önce teknik direktör değişikliği, 2-3 oyuncu hamlesi yapılması gerektiğini söyledim. Fenerbahçe'nin bir başkanı ve sportif direktörü var, biz dışarıdan bakıyoruz, yorum yapıyoruz, görüşlerimiz var. Ali bey doğru ya da yanlış yapmıştır, bunu zaman gösterir."



- "2,5 yılda çok hoca değiştirdim, Aykut Kocaman, Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Tahir hoca diyebilir Ali Koç. Bu yıl Erol hocada karar kıldı. Daha ligin 3'te 1'i oynanmışken göndermem benim ve kulübün imajını sarsar diye düşündü bence. Göndermekle göndermemek arasında gitti geldi diye düşünüyorum. Bu tecrübe. Çok sık antrenör değiştiren bir başkan olmak istemiyorum, tökezlerse bakarız diye düşündü."



Fenerbahçe, bu pozisyonda penaltı bekledi!

"SEZON SONU İLK 3 BELLİ"

- "Türkiye'de ilk 3, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray olacak, bu görünüyor. Son hafta ilk 3 bunlar olur, araya kimse giremez."



- "Mert Hakan'ı sahada her yerde görürüz, koşu mesafesi ve temposu yüksek bir oyuncu. Sadece sakinliğe ve koordinasyona ihtiyacı var. Sivas'ta klas oyunculuktan Fenerbahçe'de çok koşan bir oyuncuya geldi."



- "İki iyi sol bekiniz var Türkiye standardında ve uzun süredir oynamayan stoperi sol bek oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Ben tercihimi Gökhan ya da Nazım'dan yana kullanırdım, Gökhan sol bek de oynamıştı."



- "Fenerbahçe bir şamar yemiş. Başakşehir maçı Fenerbahçe'ye çok yaramış mesela. Bu eşiği Beşiktaş atlattı mesela. Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçları vardı Beşiktaş'ın, Fenerbahçe de Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanya dönemine geldi. Oyuncuların rekabetçi ortama gelmesi de önemli."



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"ALİ KOÇ BAZI ŞEYLERİ GÖRMÜŞ"

- "Sayın başkanın bütün söylediklerine katılıyorum. İki maçta Fenerbahçe 7 gol attı, 1 gol yedi. 2 maçta 7 gol atan bir kulüp başkanı olarak serzenişte bulunuyor. Ben bunu değerli buluyorum. Tecrübe kazanıyor, futbol dünyası büyük denir ama küçüktür. Bazı şeyleri görüyor ve duyuyor. Mektup yazmış, cevap alamamış, bu da tuhaf."

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"KURAL SADECE TÜRKİYE'DE Mİ?"

- "Sergen Yalçın, 'Hocam penaltı değil demişsin pozisyona' dedi. Fenerbahçe maçında Thiam'ın pozisyonuna bir şey dedin mi dedi? Ben alakası yok dedim, 'Tamam o zaman hocam' dedi. Sergen hoca, kural böyle diyor dedi. Bana bu kuralı birisi göstersin. Ali Palabıyık penaltıları var ya, bunun kuralını biri bana okusun, bu kurallar sadece Türkiye'de mi uygulanıyor? Ben dün akşamki pozisyonun penaltı olmadığını söylediğim için özür mü dileyeceğim?"

- "Hakemlerin kafalarında başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Son 2 maçın hakemini değiştirmişler. Türkiye'de ilk defa oldu bu."

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"OKAN BURUK VE FATİH TERİM"

- "Kadrosuna göre pratik zekayı kullananlar avantajlı çıkacak. Bu dönem antrenörler için de önemli bir çalışma dönemi. İki teknik direktörün yeri garanti, sonlardaki Okan Buruk ve Fatih Terim. Çok başarılı dediğimiz Alanya ve Gaziantep hocası da 3 maç kötü gitse tartışılır."

- "Erol hoca maç sonunda Pelkas ile konuşurken gördüğümde ben beğendim. Orada teknik direktör ve oyuncu ilişkisini ben kötü bulmadım. Obradovic tarzı bir teknik adamla ben zorlanırım, bir tek dövmediği kalıyor. Erol hoca söylerse, ne söylüyorsun demem. Niye 4 olmadı diyor belki."



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