Sinan Gümüş: VAR'daki hakemler nasıl göremiyor?

Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, Kasımpaşa karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Kasımpaşa karşısında %100 bir penaltılarının verilemdiğinin altını çizen Sinan Gümüş, "İlk yarıda bence yüzde 100 penaltı pozisyonu var. Belki hakem göremez ama VAR'daki hakemler nasıl göremiyor? O soruyu da sizlere sorayım en iyisi." şeklinde konuştu.
"HAK ETTİK"
Kasımpaşa karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Sinan, "Çok kritik galibiyet. Başakşehir maçından sonra 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bu zor şartlarda iyi mücadele edip hak ettiğimiz bir 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.
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