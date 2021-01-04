Sinan Gümüş: VAR'daki hakemler nasıl göremiyor?

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti karşılaşmaya ilk yarıda sarı-lacivertliler lehine verilmeyen bir penaltı pozisyonu damga vurdu. Pozisyonun kahramanı Sinan Gümüş de maçın ardından tepki gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, Kasımpaşa karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa karşısında %100 bir penaltılarının verilemdiğinin altını çizen Sinan Gümüş, "İlk yarıda bence yüzde 100 penaltı pozisyonu var. Belki hakem göremez ama VAR'daki hakemler nasıl göremiyor? O soruyu da sizlere sorayım en iyisi." şeklinde konuştu.

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"HAK ETTİK"

Kasımpaşa karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Sinan, "Çok kritik galibiyet. Başakşehir maçından sonra 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bu zor şartlarda iyi mücadele edip hak ettiğimiz bir 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.

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