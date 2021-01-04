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aksam.com.tr
  • 04 Ocak 2021 Pazartesi 21:40
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Mame Thiam: Elhamdülillah çok mutluyum

Mame Thiam: Elhamdülillah çok mutluyum

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Eski takımı Kasımpaşa 2 gol atarak galibiyette önemli bir katkı veren Fenerbahçeli Mame Thiam, 3-0 biten karşılaşmanın ardından konuştu.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta takımı adına iki gol kaydeden Thiam, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Attığı iki golden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Thiam, "Çok mutluyum. Özellikle takımımın galibiyetinden ötürü mutluyum. Kazanmamız gerekiyordu. Büyük takım hüviyetini göstermemiz gerekiyordu. Elhamdülillah. Çok mutluyum." dedi.

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Pelkas ile birlikte oynamanın kendisini rahatlattığını dile getiren Thiam, "Bugün kazandığımız için mutluyum. Pelkas ile birlikte oynuyoruz. Yeni oyunculardan kuruluyuz ama birlikte çalışıyor. En iyisini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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