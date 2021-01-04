Mame Thiam: Elhamdülillah çok mutluyum

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta takımı adına iki gol kaydeden Thiam, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Attığı iki golden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Thiam, "Çok mutluyum. Özellikle takımımın galibiyetinden ötürü mutluyum. Kazanmamız gerekiyordu. Büyük takım hüviyetini göstermemiz gerekiyordu. Elhamdülillah. Çok mutluyum." dedi.
Pelkas ile birlikte oynamanın kendisini rahatlattığını dile getiren Thiam, "Bugün kazandığımız için mutluyum. Pelkas ile birlikte oynuyoruz. Yeni oyunculardan kuruluyuz ama birlikte çalışıyor. En iyisini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kendileri için çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, takım halinde kötü günde olduklarını ve Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdıklarını söyledi.
Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bu sezon kelimenin tam anlamıyla zindan hayatı yaşayan Jean Michael Seri'nin yeniden kiralanması için kulübü Fulham ile görüşmelere başladı.
Eski takımı Kasımpaşa 2 gol atarak galibiyette önemli bir katkı veren Fenerbahçeli Mame Thiam, 3-0 biten karşılaşmanın ardından konuştu.
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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sol bek oynayan Sadık Çiftpınar, karşılaşmanın ardından konuştu.