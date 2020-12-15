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aksam.com.tr
  • 15 Aralık 2020 Salı 12:21
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Son dakika haberi... Yalçın Koşukavak Denizlispor'da

Son dakika haberi... Yalçın Koşukavak Denizlispor'da

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IHA

Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak ile anlaştıklarını açıkladı!

Denizlispor, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı Teknik Direktör Robert Prosinecki’nin ardından Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Önceki aylarda Altay Spor Kulübünde görev alan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak bugün Denizlispor ile resmi imza töreni gerçekleştirecek.

Altay Spor Kulübü Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını geçtiğimiz aylarda ayırırken, Denizlispor’da geçtiğimiz haftalarda Teknik Direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırmıştı. Sosyal medyada Yalçın Koşukavak’ın yeşil-siyahlı takımın başına geleceğine dair iddiaların ardından Denizlispor bugün resmi imza töreninin yapılacağını açıkladı. Denizlispor tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşmanın sağlandığını resmi imza töreninin ise bugün 15.00’de Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleşeceği belirtildi.

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