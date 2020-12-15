Yalçın Koşukavak ilk antrenmanına çıktı: Böyle işleri seviyorum

Koşukavak, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki ilk antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlerinin zor olduğunu kaydetti.
Ligde 6 puanlarının olduğunu kaydeden Koşukavak, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ligin bu tarafına kadar kredi kaybedilmiş. Her geçen hafta ligin boyu kısaldıkça, kredi anlamında tehdit oluşuyor. Olumlu şeylere odaklanmalı ve başarılı olmalıyız. Oyuncularımızla bir toplantı yaptım. Alanyaspor lig başından beri fark yaratan bir takım. Güçlü bir A planları var. Süremiz kısa, iyi hazırlanıp sahada Alanyaspor'a karşı kendimizi göstermek istiyoruz.
"ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEDİM"
Koşukavak, rakiplerinin oyun kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
Alan kullanımını iyi biliyorlar. Böyle organize bir takıma karşı oynamak kolay değil. Burası Süper Lig. Burada zorluk derecesi yüksek maçlar var. Biz de kendi gücümüz ve oyuncu kalitemiz doğrultusunda mücadele edeceğiz. Buna ihtiyacımız var. Mevcut şartları en iyi şekilde lehimize çevirmek için taktiksel ve psikolojik ne gerekiyorsa yapacağız. Ateşten gömlek giydiğimi düşünmüyorum. Ben daha önce de buna benzer riskler aldım. Burada da bir iş var. Ben böyle işleri seviyorum. Bir şeyi başarmak güzel.
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