Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi başladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Koşukavak, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kendisine Süper Lig'de çalışma fırsatı veren yönetim kuruluna teşekkür etti.
Bu göreve kendisini layık görenleri mahcup etmek istemediğini kaydeden Koşukavak, "Denizlispor'u bu sene hedeflediği noktada mayıs ayını gördürmeyi Allah hepimize nasip etsin. Herkese ihtiyacımız var. Taraftarlarımızla uzaktan bir sinerji oluşturabiliriz. Dualarını eksik etmesinler." diye konuştu.
Koşukavak, sezon sonunda 4 takımın lige veda edeceğini hatırlatarak, "Çok hızlı bir şekilde maç kazanmanın yolunu bulmamız gerekiyor. Sezon sonu itibarıyla Denizlispor'u bu ligde tutmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Bu hafta oyun anlamında iyi bir performans ortaya koyan lider Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacaklarını aktaran Koşukavak, "Sonra da arka arkaya 3 maç oynayacağız. Zor şartlarda iyi işler çıkartıyorsanız değerlisiniz. Onu çıkartmak için ben ve ekip arkadaşlarım var gücümüzle çalışacağız. İnşallah Denizlispor'u ligde tutacağız, buna inanıyorum." diye konuştu.
Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan ise üç maçta takımın başında bulunan Kenan Atik'e teşekkür ederek, Robert Prosinecki ile yolları ayırdıktan sonra takımı daha ileriye taşıyacak, genç, idealleri ve hedefleri olan bir teknik direktörle çalışmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.
Yalçın Koşukavak'ı göreve getirme kararı aldıklarını belirten Şanlıkan, "Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. İnşallah Denizlispor doğru ve hak ettiği yerlere hocamızla beraber gelir. Hocamızla sezon sonunda daha uzun yıllar devam etmeyi diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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