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aksam.com.tr
  • 10 Aralık 2020 Perşembe 14:39
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Son dakika haberi... Vedat oynuyor Fenerbahçe kazanıyor

Son dakika haberi... Vedat oynuyor Fenerbahçe kazanıyor

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Fenerbahçe'nin 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, eski kulübüne para kazandırmaya devam ediyor. Yıldız golcünün sözleşmesinde yer alan bonuslar dün akşam Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamasıyla devreye girdi. Sarı-lacivertliler bayram etti.

Sezon başında Fenerbahçe'den, İtalya Serie A ekibi Lazio'ya 17,5 milyon euro karşılığında transfer olan Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilere para kazandırmaya devam ediyor.

Lazio'nun, Belçika temsilcisi Club Brugge ile 2-2 berabere kalarak 20 yıl sonra Devler Ligi'nde turlamasıyla Kanarya, Kosovalı'nın bonus maddesinden yararlanma hakkı kazandı.

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1 MİLYON EURO

Ajansspor'un haberine göre, Muriqi'yi Lazio'ya satan sarı-lacivertliler, yapılan anlaşmaya göre İtalyan temsilcisinin Devler Ligi'nde bir üst tura geçmesiyle 1 milyon euro daha kazandı.

Bu arada Vedat Muriqi, sakatlığından dolayı Club Brugge maçında kadroda yer almamıştı.

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HENÜZ BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Lazio ile sezon başında 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imzasını atan Vedat Muriqi, yeni takımında henüz isteneni veremedi.

Kosovalı golcü, İtalyan ekibinin formasıyla çıktığı toplam 8 karşılaşmada henüz golle tanışamadı.

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