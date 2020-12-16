Son dakika haberi: Fenerbahçe, Max Kruse davasını kaybetti

Fenerbahçe ile Max Kruse arasındaki FIFA davasında kararın verildiği iddia edildi.
Alman Kicker gazetesi, Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandığını ve bunun karşılığında sarı-lacivertlilerin 7,5 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda kalacağını belirtti.
Fenerbahçe'nin yıl sonuna kadar karara itiraz hakkının bulunduğu ve sarı-lacivertli takımın bu hakkını kullanacağı da ifade edildi.
Max Kruse, sözleşmesini alacakları ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak feshetmiş ve sonrasında Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e imza atarak FIFA'ya başvurmuştu.
FENERBAHÇE 18 MİLYON EUROLUK KARŞI DAVA AÇMIŞTI
Fenerbahçe Kulübü 18 milyon euroluk karşı tazminat davası açsa da, Alman futbolcunun bedelsiz olarak Union Berlin’e transfer olmasının önünü açarak transfer izni vermişti.
FIFA, Ağustos ayı sonunda Kruse’nin Union Berlin’e transferinde sorun olmadığını açıklamış, Union Berlin Menajeri Oliver Ruhnert ise, “Fenerbahçe bize bütün belgeleri verdi. Bizim açımızdan her şey yolunda gitti.” ifadelerini kullanmıştı.
İKİ KARAR ARASINDAKİ ZITLIK
Öte yandan haberde, Fenerbahçe Kulübü’nün Kruse’nin sözleşmesini fesh etmesini doğru bulmamasına rağmen Union Berlin’e transferine vermesine iki farklı zıt karar olarak dikkat çekildi. Sarı-lacivertlilerin haksız fesih nedeniyle Kruse’nin transferine izin vermemesinin doğru tercih olacağı ve Alman futbolcuya açılan tazminat davasının popülist amaçlara hizmet ettiği yorumu yapıldı.
1 Eylül’den beri Union Berlin forması giyen Kruse, Hertha Berlin maçında yaşadığı sakatlıktan önce oynadığı 10 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.
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