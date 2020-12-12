Son dakika haberi... Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman yönetimine tepki: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Beşiktaş'ın sorunlu yıldızı Adem Ljajic'in sözleşmesindeki madde, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi adeta şok etti.
Siyah-beyazlılar Ljajic için eski kulübü Torino'ya 270 bin euro ödüyor. 15 Eylül 2019'da başlayan ödemeler, 15 Ağustos 2021'de sona erecek, yani daha 8 taksit var.
Beşiktaş ilk günden beri 3 taksit geriden gidiyordu. Futbol camiası bu durumu kabul edilebilir gördüğü için Torino sorun çıkarmıyordu.
Ancak ödenmemiş taksit sayısı 5'e çıkınca Torino'dan uyarı geldi. Pandemi nedeniyle sıkıntının anlaşılabileceği ancak bu durumun kabul edilemez olduğu iletildi.
"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR SÖZLEŞME GÖRMEDİM"
FIFA'ya gidip, ceza faiz işlemlerinin başlatılmasını istemedikleri belirtildi. Gelen bu yazı üzerine Başkan Çebi, Adem Ljajic'in sözleşmesini istedi.
24 ayda, aylık taksitler halinde bir oyuncu satışının nasıl olabileceğini sordu ve "Bu nasıl sözleşme böyle, çok şaşkınım. Daha önce böyle bir sözleşme görmedim." ifadelerini kullandı.
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