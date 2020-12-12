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aksam.com.tr
  • 12 Aralık 2020 Cumartesi 10:38
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Sergen Yalçın: Alanyaspor'u yenersek kayıpları telafi etmiş oluruz

Sergen Yalçın: Alanyaspor'u yenersek kayıpları telafi etmiş oluruz

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularına Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'e karşı alınan galibiyetlerin önemini hatırlattı, Aytemiz Alanyaspor'da da disiplinden kopmadan aynı ciddiyetle oynamalarını istedi.

Yakaladıkları seri galibiyetlerle ligdeki konumunu daha da yukarıya taşıyan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçının da bu seri içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Milliyet'in haberine göre, son üç galibiyetin içerisinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir gibi şampiyon adayı takımların da olması nedeniyle, bu yarışta çok iyi bir avantaj yakaladıklarını aktaran deneyimli hocanın, "Eğer bu haftaki maçı da kazanırsak yine bu yoldaki bir başka önemli rakibimizden puanlar almış olacağız. Bu galibiyet de bize önemli avantajlar getirecektir. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Eksikleri olsa da önemli oyunculara sahip bir takıma karşı iyi motive olmalıyız." diye konuştuğu öğrenildi.

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REHAVET YOK

Oyuncularını mental olarak Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir maçına nasıl hazırladıysa bu maça da öyle hazırlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, futbolcularından 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopulmamasını, skor ne olursa olsun ne rehavete ne de gereksiz paniğe girilmemesini istediği belirtildi.

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DURAN TOP ÇALIŞILDI

Yalçın'ın, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Galibiyet serisini devam ettirirsek, geçmişteki kayıplarımızı da telafi etmiş oluruz." ifadelerini kullandığı bildirildi.

Sergen Yalçın'ın ayrıca duran top organizasyonlarında çalışılmış pozisyonların bu maçta da sahaya eksiksiz yansıtılmasını da hatırlattığı vurgulandı.

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