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aksam.com.tr
  • 12 Aralık 2020 Cumartesi 14:02
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Beşiktaş'ta Alanyaspor kamp kadrosunda 4 eksik

Beşiktaş'ta Alanyaspor kamp kadrosunda 4 eksik

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AA

Süper Lig'in 12. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş’ta mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılar, Alanya deplasmanına 4 oyuncuyu götürmeyecek.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic, kadroda yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.

Beşiktaş, saat 16.00’da özel uçakla Alanya’ya gidecek.

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BEŞİKTAŞ, ALANYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yapılan antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren idman sağanak yağmur altında gerçekleşti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda pas, dar alanda oyun kontrol ve taktik çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada oynanan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

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