Son dakika haberi: 2022 Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirildi.
Yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı çevrim içi düzenlenen etkinlikte, eski futbolcular Daniele De Rossi ve Rafael van der Vaart görev aldı.
Kura çekimi sonunda Türkiye, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar şöyle:
A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan
B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova
C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya
D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan
E Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya
F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova
G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık
H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta
I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino
J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn
AVRUPA'DAN 13 TAKIM KATAR'A GİDECEK
UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.
Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.
Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
ELEME GRUPLARI MAÇ TARİHLERİ
1. Maçlar: 24-25 Mart 2021
2. Maçlar: 27-28 Mart 2021
3. Maçlar: 30-31 Mart 2021
4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021
5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021
6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021
7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021
8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021
9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021
10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021
PLAY-OFF MAÇLARININ TARİHLERİ
24-25 ve 28-29 Mart 2022
İngiltere'nin Everton takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacaklarına inandıklarını söyledi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç ile çekişeceklerini söyledi.
Brezilyalı futbolcu Hulk, Çin Süper Ligi takımlarından Şanghay SIPG'den ayrıldığını açıkladı.
DG Sivasspor'un deneyimli oyuncusu Hakan Arslan, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın dengeli bir gruba düştüğünü söyledi.
Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'a sürpriz bir teklif geldi. Fransız basını, teknik direktör Patrick Vieira'yı kovan Ligue 1 ekiplerinden Nice'in adaylarından birinin de Aykut Kocaman olduğunu yazdı. Fransa'da son dönemde Türk futbolcularından alınan verimin bu kararda etkili olduğunun altı çizildi.