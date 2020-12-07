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aksam.com.tr
  • 07 Aralık 2020 Pazartesi 08:00
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Son dakika haberi: 2022 Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu

Son dakika haberi: 2022 Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu

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AA

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı rakipleri belli oldu. G Grubu'nda mücadele edecek olan Ay-yıldızlılar; Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı çevrim içi düzenlenen etkinlikte, eski futbolcular Daniele De Rossi ve Rafael van der Vaart görev aldı.

Kura çekimi sonunda Türkiye, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

Şenol Güneş: Yolun sonu aydınlık olsun

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar şöyle:

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn

Hedef 2022: Rakiplerimizi tanıyalım

AVRUPA'DAN 13 TAKIM KATAR'A GİDECEK

UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.

Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

Cenk Tosun: Birinci olarak çıkmak istiyoruz

ELEME GRUPLARI MAÇ TARİHLERİ

1. Maçlar: 24-25 Mart 2021

2. Maçlar: 27-28 Mart 2021

3. Maçlar: 30-31 Mart 2021

4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021

5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021

6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021

7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021

8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021

9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021

10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021

PLAY-OFF MAÇLARININ TARİHLERİ

24-25 ve 28-29 Mart 2022

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