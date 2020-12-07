Alexander Sörloth'tan Türkiye yorumu: Evimde oynamak gibi

A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibi olan Norveç'in tanıdık golcüsü Alexander Sörloth, eşleşme sonrasında konuştu.
Türkiye'ye tekrar döneceği için mutlu olduğunu belirten Sörloth, "Türkiye'de oynamak, benim için evimde oynamak gibi. Hiç fark yok. Sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve bir o kadar duygusal bir maç olacak benim açımdan." ifadelerini kullandı.
A Milli Takımımızın elemelerdeki rakipleri Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç ile çekişeceklerini söyledi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile aynı gruba düşen Norveç'te Alexander Sörloth kurayı değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maçın sonunda sahada yaptıklarından gurur duyacakları bir oyun ortaya koymaya çalışacaklarını belirtti.
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Gelişen takım var. Yol uzun, bunlar olacak. Önemli olan oyunun felsefesini her seferinde daha iyi hale getirebilmek ve geliştirebilmektir." dedi.
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti. Grubu zirvede bitirmek isteyen millilerin, Hollanda ile zirve mücadelesi yapacağı öngörülüyor.