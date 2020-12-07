Alexander Sörloth'tan Türkiye yorumu: Evimde oynamak gibi

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile aynı gruba düşen Norveç'te Alexander Sörloth kurayı değerlendirdi.

A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibi olan Norveç'in tanıdık golcüsü Alexander Sörloth, eşleşme sonrasında konuştu.

Türkiye'ye tekrar döneceği için mutlu olduğunu belirten Sörloth, "Türkiye'de oynamak, benim için evimde oynamak gibi. Hiç fark yok. Sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve bir o kadar duygusal bir maç olacak benim açımdan." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımızın elemelerdeki rakipleri Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu.

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