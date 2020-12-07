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aksam.com.tr
  • 07 Aralık 2020 Pazartesi 22:05
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Cenk Tosun: Birinci olarak çıkmak istiyoruz

Cenk Tosun: Birinci olarak çıkmak istiyoruz

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AA

İngiltere'nin Everton takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacaklarına inandıklarını söyledi.

Cenk, Türkiye'nin Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşmesini değerlendirdi.

TRT Spor'a telefonla bağlanan golcü futbolcu, Hollanda ve Norveç'in güçlü ekipler olduğunu belirterek, "Birinci torbadan kimi çeksek zor rakip olacaktı. Hollanda da çok güçlü bir rakip. Bize benzer yeni bir yapılanmaya girdiler. Takımı gençleştirdiler, iyi top oynuyorlar. Almanya ve Fransa'nın olduğu grupta iyi işler yapmışlardı. Zamanında yendik. İnşallah yine yeneriz. Üçüncü torbadan beklemediğimiz biraz zor bir rakip çıktı. Bizim kalitemizde bir takım olmadıklarını düşünüyorum." diye konuştu.

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"ÜZERİNE KOYARSAK"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde iyi futbol oynadıklarını aktaran Cenk, "2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığımız maçlardaki gibi odaklanır ve üzerine koyarsak, bu grubu lider tamamlayacağımızı veya ikinci olarak play-off'tan Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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GÜZEL BİR HAVA YAKALADIK

Milli futbolcu, Hollanda ve Norveç dışındaki takımları küçümsemediğini vurgulayarak, "Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'ı küçümsemek istemiyorum ama zirve yarışı Hollanda, Türkiye ve Norveç arasında geçecek. Hollanda çok iyi bir takım. Norveç'te Sörloth, Haaland ve Odegaard var. Bizde de çok yetenekli oyuncular var. İyi ve güzel bir hava yakaladık. Bunu da Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gösterdik. Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi olduğumuzu herkes görecek. İnşallah birinci olarak çıkmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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"YÜZDE 100'ÜM"

Uzun süreli sakatlıktan çıkan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, Everton'daki durumuyla ilgili şunları kaydetti:

Yaklaşık 2 aydır takımla çalışıyorum. Kadroya giriyorum. Hoca, yavaş yavaş oyuna alıyor. Az da olsa bana güvenip oyuna alıyor. İdmanları iyi yapıyorum, hoca ile aram çok iyi. Yaklaşık 8 ay oynamadığım için zorlandım ama yüzde 100'lük konuma geldim. Gün geçtikçe daha iyi hissediyorum, dizim tutuyor, hiçbir sorun yok. Aralıkta 8 maç oynayacağız. Orada bana da şans gelecektir. Hazır olup, oynadığım maçlarda takıma katkı vermek ve goller atmak için elimden geleni yapacağım.

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İngiltere'nin Everton takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacaklarına inandıklarını söyledi.

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