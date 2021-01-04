Son dakika: Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi

Galatasaray'ın 2018-2019 devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne'de flaş bir gelişme yaşandı.
Disiplinsiz davranışları sebebiyle cezalandırılan ve koronavirüs karantina süresi sona ermesine rağmen Fraport TAV Antalya maçına 4 saat kala kadroya alınmayarak büyük bir şok yaşayan Diagne'ye bir şok daha geldi.
ASLAN, FORVETLERİ YENİLEYECEK
Teknik Direktör Fatih Terim'in de üstünü çizdiği tecrübeli futbolcu, satış listesine konuldu.
Tutto Mercato Web'in haberine göre, Senagalli futbolcunun altı aylığına kiralanması da gündemde.
Mbaye Diagne'nin devre arasında Radamel Falcao ile birlikte Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.
Galatasaraylı Emre Kılınç ve Galatasaray Kulübü idarecisi Mahmut Recevik, PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takımların harcama limitlerini açıkladı.
Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira'dan veda gibi bir paylaşım geldi.
"Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, Trabzonspor ile sözleşme imzaladım."
"4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır."
"Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak; ne olursa olsun, bu takım bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak."
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski oyuncusu Darren Fletcher'ı antrenörlük görevine getirdi.
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmayı analiz etti.
"Cüneyt Çakır, Beşiktaş aleyhine hata yaptı. Kvrzic'e sarı kart gösterdi.Cüneyt Çakır, adın gibi biliyorsun o pozisyon kırmızı kart. İyi niyetli değilsiniz."
"Sergen Yalçın'ın performansında ben bugün düşüş gördüm."
"Ben yüzde 100 Ahmet Çakar'ın doğru söylediğine inanıyorum. Hocadan rica ediyorum, Türk sporu için yap bunu. FIFA hakeminin, hangi hakem olduğunu söyle hocam."
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından ayrı kalan Arjantinli yıldız, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve çalışmalara başlayan Perotti'nin Alanyaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Başarılı futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemezse Erzurumspor'a karşı kesinlikle sahada olacak.