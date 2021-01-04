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aksam.com.tr
  • 04 Ocak 2021 Pazartesi 19:05
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Son dakika: Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi

Son dakika: Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi

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Akşam.com.tr

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Mbaye Diagne, satış listesine konuldu.

Galatasaray'ın 2018-2019 devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya transfer ettiği Mbaye Diagne'de flaş bir gelişme yaşandı.

Disiplinsiz davranışları sebebiyle cezalandırılan ve koronavirüs karantina süresi sona ermesine rağmen Fraport TAV Antalya maçına 4 saat kala kadroya alınmayarak büyük bir şok yaşayan Diagne'ye bir şok daha geldi.

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Teknik Direktör Fatih Terim'in de üstünü çizdiği tecrübeli futbolcu, satış listesine konuldu.

Tutto Mercato Web'in haberine göre, Senagalli futbolcunun altı aylığına kiralanması da gündemde. 

Mbaye Diagne'nin devre arasında Radamel Falcao ile birlikte Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.

CANLI: Kasımpaşa - Fenerbahçe

Haberin Özeti

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Mbaye Diagne, satış listesine konuldu.

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