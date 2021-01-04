İngiltere'de hapis hayatı yaşayan Jean Michael Seri için Galatasaray devrede

Orta sahanın ortası için transfer yapmak isteyen Galatasaray'da geçen sezon kiralık oynayan isim için defter açıldı
Sporx'in Sky Sport'tan aktardığına göre, Galatasaray, Jean Michael Seri'nin kiralanması için Fulham ile görüşmelere başladı. Fulham'ın Seri için ocak ayında gelecek teklifleri dinleyeceği ve ayrılığına izin vereceği bildirildi.
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da performansı hayal kırıklığı yaratan Etebo ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Ocak ayında Nijeryalı futbolcuyu gönderme hesabı yapan sarı-kırmızılılar, boşalan yabancı kontenjanını Seri ile doldurmayı planladı.
FULHAM'DA ZİNDAN HAYATI YAŞIYOR
2022 yılına kadar Fulham ile sözleşmesi olan Seri, kulübü tarafından Premier Lig oyuncu listesine dahil edilmemiş ve kadro dışı kalarak lig maçlarına çıkamamıştı. Seri sadece Lig Kupası maçlarında 1'i ilk 11'de olmak üzere 2 kez Fulham formasını giydi ve oynadığı 119 dakikada gol veya asist üretemedi.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray kariyerinde ise 27 lig maçı, 3 Türkiye Kupası, 6 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa maçında forma giymiş, toplamda 2906 dakika sahada kalarak 2 gol 4 asist kaydetmişti.
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kendileri için çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, takım halinde kötü günde olduklarını ve Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdıklarını söyledi.
Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bu sezon kelimenin tam anlamıyla zindan hayatı yaşayan Jean Michael Seri'nin yeniden kiralanması için kulübü Fulham ile görüşmelere başladı.
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