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  • Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası Tahir Karapınar oluyor! Tahir Karapınar kimdir?
  • 09 Haziran 2020 Salı 00:33
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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası Tahir Karapınar oluyor! Tahir Karapınar kimdir?

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası Tahir Karapınar oluyor! Tahir Karapınar kimdir"

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Fenerbahçe, en son 2014'te Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yapan teknik direktör Tahir Karapınar'a sezon sonuna kadar teknik direktörlük için resmi teklif yaptığı iddia edildi. Karapınar futbolculuk döneminde, Tirespor, Muğlaspor, Manisaspor, Göztepe ve Altay formaları giymiş; antrenörlük kariyerinde ise Göztepe ve Altay kulüplerinde görev almıştı...

TRT Spor'un haberine göre Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacağı ve önümüzdeki sezon da altyapıda görev alacağı iddia edildi.

Emre Belözoğlu'nun önerisi ile gündeme gelen Tahir Karapınar, kalan 8 haftada takımın başında maçlara çıkacak. Sezon sonunda da Altyapı Koordinatörü olarak görevine devam edecek. 53 yaşındaki teknik direktör, Pro Lisans sahibi.

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Nisan 1967 doğumlu eski futbolcu, teknik direktör. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar boyunca Altay'da forma giyen Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başladı. 53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.

Teknik direktör olarak sadece Altay'da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı. Tahir Karapınar, son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor'da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.

AURELIO VARKEN NEDEN KARAPINAR?

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio, 12 yıl sonra antrenör olarak teknik ekibe geri dönmüştü. UEFA A Lisans sahibi olan 42 yaşındaki antrenörün, bu nedenle Fenerbahçe’nin başında teknik direktör olarak sahaya çıkma hakkı bulunmuyor.

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EN FAZLA 2 MAÇA ÇIKABİLİR KURALI

Koronavirüs süreci öncesinde "Pro Lisanssız teknik direktör ile en fazla 2 maça çıkılır" hakkını kulüp antrenörlerinden Murat Zeki Göle ile kullanan Fenerbahçe, 12 Haziran’da başlayacak lige "Pro Lisans"a sahip bir teknik adamla çıkmak zorunda.

UEFA-Pro Lisans sahibi olan Tahir Karapınar'ın kalan 8 haftada Fenerbahçe'nin başına geçmesi bekleniyor.

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