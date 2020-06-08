Rumen basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe, George Puscas transferini bitirmeye çok yakın. Sarı-lacivertli yetkililer, Vedat Muriqi'in Lazio'ya sattıktan sonra Puscas için temaslara başlayacak.

Sport.ro adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı özel haber okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

"Puscas, İstanbul'a yaklaşıyor! Fenerbahçe'nin acil olarak bir forvet alması gerekiyor. Sarı lacivertliler, Puscas transferini resmiyete dökmeye çok yakın.

Uluslararası medyada yer alan bilgilere göre Lazio, İstanbul'dan bir forveti transfer etmeye çok yaklaştı.

Buna göre Türkler, Vedat Muriqi'yi İtalya'ya gönderecek ve Reading'in 24 yaşındaki golcüsü, Fenerbahçe'ye ulaşabilecek.

154 MİLYON TL

Öte yandan Lazio, Türklere Muriqi konusunda anlaştı ve onlara 20 milyon euro (154 milyon TL) ödeyecek.

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PUSCAS VE ALI SOWE

Muriqi'in ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin listesinde 2 adayın olduğu belirtiliyor.

Bu isimlerden birinci öncelik Puscas'a verilmiş durumda. Golcü futbolcu için Türk takımı atağa kalkacak. Fenerbahçe'nin ikinci adayı ise CSKA Sofya'da forma giyen 25 yaşındaki golcü Ali Sowe."

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GEORGE PUSCAS KİMDİR?

Futbola Romanya'nın Liberty Oradea takımında başlayan Puscas, daha sonra Bihor Oradea takımına kiralık olarak gitti.

Rumen oyuncu yine kiralık olarak Inter U19 takımına transfer oldu ve Inter A Takımına kadar yükseldi.

Puscas daha sonra İtalya ligi takımlarından Bari, Benevento ve Novara takımlarında da forma giydi. Rumen oyuncu kariyerine İtalya'nın Palermo takımında devam ediyor. (Fotomaç)

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