Sport.ro adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı özel haber okuyuculara şu şekilde aktarıldı;
"Puscas, İstanbul'a yaklaşıyor! Fenerbahçe'nin acil olarak bir forvet alması gerekiyor. Sarı lacivertliler, Puscas transferini resmiyete dökmeye çok yakın.
Uluslararası medyada yer alan bilgilere göre Lazio, İstanbul'dan bir forveti transfer etmeye çok yaklaştı.
Buna göre Türkler, Vedat Muriqi'yi İtalya'ya gönderecek ve Reading'in 24 yaşındaki golcüsü, Fenerbahçe'ye ulaşabilecek.
154 MİLYON TL
Öte yandan Lazio, Türklere Muriqi konusunda anlaştı ve onlara 20 milyon euro (154 milyon TL) ödeyecek.
PUSCAS VE ALI SOWE
Muriqi'in ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin listesinde 2 adayın olduğu belirtiliyor.
Bu isimlerden birinci öncelik Puscas'a verilmiş durumda. Golcü futbolcu için Türk takımı atağa kalkacak. Fenerbahçe'nin ikinci adayı ise CSKA Sofya'da forma giyen 25 yaşındaki golcü Ali Sowe."
GEORGE PUSCAS KİMDİR?
Futbola Romanya'nın Liberty Oradea takımında başlayan Puscas, daha sonra Bihor Oradea takımına kiralık olarak gitti.
Rumen oyuncu yine kiralık olarak Inter U19 takımına transfer oldu ve Inter A Takımına kadar yükseldi.
Puscas daha sonra İtalya ligi takımlarından Bari, Benevento ve Novara takımlarında da forma giydi. Rumen oyuncu kariyerine İtalya'nın Palermo takımında devam ediyor. (Fotomaç)
Rumen basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe, George Puscas transferini bitirmeye çok yakın. Sarı-lacivertli yetkililer, Vedat Muriqi'in Lazio'ya sattıktan sonra Puscas için temaslara başlayacak.
Süper Lig lideri Trabzonspor, gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine giren 19'luk yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın.
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivert renklere gönül verenleri heyecanlandırırken; Beşiktaşlıları ise adeta tedirgin etti.
Koronavirüs pandemisinin oluşturduğu kayıplar nedeniyle transferde önceliğini bonservisi elinde olan futbolculara veren Beşiktaş, bu doğrultuda gündemine Keinan Davis'i almıştı. Kara-Kartal'a bu transferde rakibi İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa oldu.
Fransız ekibi PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves, geçtiğimiz haftalarda barıştığı sevgilisi Tiago Ramos ile yeniden tartıştı. Şiddetli tartışma sonrası cama yumruk atan Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı. Neymar'ın arkadaşı ise yaptığı açıklamada, tartışma nedeniyle Neymar'ın, Tiago Ramos'a çok sinirlendiğini ve olay anında yakın çevrede olması halinde Ramos'u öldürebileceğini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini isteyen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e gönderdiği yazıda "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wasl forması giyen genç futbolcu Khalid Al Shaibani, hedefinin Türkiye'de oynamak olduğunu belirtirken, Süper Lig ve TFF 1. Lig'den kendisine gelen bazı teklifler olduğunu ifade etti.