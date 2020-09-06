Sırbistan'da sessiz gece: 0-0

UEAF Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, Aleksandar Kolarov'un 49. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta Sırbistan'la 0-0 berabere kaldı.

Milli Takımımız, Rusya, Macaristan ve Sırbistan’ın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grupta Macaristan'ın ardından Belgrad'da Sırbistan’la karşı karşıya geldi..

İlk maçta Sivas'ta Macaristan’a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, ikinci maçta Sırbistan'la 0-0 berabere kaldı.

Şenol Güneş: 'Olumlu tarafımız fazlaydı'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan'a konuk oldu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçına göre ilk 11'de 10 değişikliğe gitti.

Kalede Mert Günok'a görev veren Güneş, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Hasan Ali Kaldırım'a, orta sahada Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'a, ileri uçta ise Enes Ünal'a şans tanıdı.

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan karşılaşmasına göre Çağlar Söyüncü dışında ilk 11'in tamamını değiştirdi.

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Bu arada, Orkun Kökçü de A Milli Takım forması ile ilk maçına çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Umut Meraş, Merih Demiral, Burak Yılmaz, Nazım Sangare, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci ve Kaan Ayhan ise Sırbistan'a karşı yedek soyundu.

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI STATTA İZLEDİ



Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

Öte yandan, Bakan Kasapoğlu ve Özdemir maç öncesinde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i de ziyaret ederek, kendisine A Milli Takım forması hediye etti.

Maç öncesinde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde gerçekleşen ziyarete, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

Karşılaşmanın başında yakın zamanda hayatını kaybeden Sırp futbolunun efsane isimleri İlija Petkovic ve Vladica Popovic için saygı duruşunda bulunulurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları da alkışlandı.

SIRBİSTAN TARAFI



Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic ise Türkiye'ye karşı Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic ve Aleksandar Mitrovic'e şans tanıdı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynanan Sırbistan-Türkiye maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mahmut Tekdemir topu kafayla arka direğe gönderdi. Ozan Kabak'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

19. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışında çektiği sert şutta kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada sol kanattan gelişen hızlı Sırbistan atağında Radonjic'in, sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Çağlar Söyüncü'den döndü. Ardından topla buluşan Kostic'in şutunda meşin yuvarlağı Çağlar Söyüncü uzaklaştırdı.

45. dakikada sağ kanattan Çağlar Söyüncü'nün ayağının kayması sonucunda topla buluşan Tadic, pasını ceza sahası içindeki Aleksandar Mitrovic'e attı. Mitrovic'in yakın mesafeden çektiği şutta kaleci Mert Günok topu kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

49. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Kolarov ile girdiği ikili mücadelede Nazım Sangare yerde kaldı. Maçın hakemi Aleksei Kulbakov, Kolarov'u ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

65. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

75. dakikada Ozan Tufan'ın pasında topu kontrol eden Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

78. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına ortasında Yusuf Yazıcı'nın uygun durumda yakın mesafeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın yerden şutunda kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

Sırbistan-Türkiye maçı golsüz tamamlandı.

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Rajko Mitic

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic (Dk. 87 Djuricic), Lazovic (Dk. 27 Gacinovic), Gudelj, Maksimovic (Dk. 61 Stefan Mitrovic), Kostic, Tadic, Aleksandar Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 46 Nazım Sangare), Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü (Dk. 60 Cengiz Ünder), Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal (Dk. 78 Burak Yılmaz)

Sarı kartlar: Dk. 37 Yusuf Yazıcı, Dk. 79 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 61 Tadic, Dk. 62 Kostic (Sırbistan)

Kırmızı kart: Dk. 49 Kolarov (Sırbistan)

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