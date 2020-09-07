Ansu Fati, tarihe geçti

Yılın transferleri Göztepe'den

Süper Lig devlerinin yıllardır hayallerini süsleyen Fransız 10 numara Hatem Ben Arfa, menajerler aracılığıyla Göztepe'ye önerildi. Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili henüz net bir karar vermeyen İzmir ekibi, bütçenin durumuna göre hareket edecek. Öte yandan Göztepe, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yle de görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol file bekçisinin durumu bu hafta içinde netlik kazanacak.