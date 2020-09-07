Ansu Fati, tarihe geçti

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, B, C ve D liglerinde 10 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında İspanya, 3. ve 29. dakikalarda Sergio Ramos, 32. dakikada Ansu Fati ve 84. dakikada Ferran Torres'in attığı gollerle evinde Ukrayna'yı 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin 3. golünü kaydeden 17 yaşındaki Fati, İspanya Milli Takım tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ:
4. Grup: İsviçre-Almanya: 1-1
İspanya-Ukrayna: 4-0
B LİGİ:
3. Grup: Macaristan-Rusya: 2-3
Sırbistan-Türkiye: 0-0
4. Grup: Galler-Bulgaristan:1-0
İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya: 0-1
C LİGİ:
3. Grup: Slovenya-Moldova: 1-0
Kosova-Yunanistan: 1-2
D LİGİ:
1. Grup: Andorra-Faroe Adaları: 0-1
Malta-Letonya: 1-1
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