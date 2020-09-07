  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 00:45
  • |
  • Son Güncelleme:

Şenol Güneş: 'Olumlu tarafımız fazlaydı'

Şenol Güneş: 'Olumlu tarafımız fazlaydı'

Paylaş

AA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, golsüz berabere kaldıkları Sırbistan maçında bir önceki Macaristan karşılaşmasına göre daha iyi oynadıklarını belirterek, beraberliğe üzüldüklerini söyledi.

Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçta Sırbistan ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tüm oyuncuların dikkatli, takım oyununa ve oyun disiplinine bağlı oynamaya çalıştıklarını belirten Güneş, iyi bir maç olduğunu ifade etti.

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan maçına göre takımın çok daha iyi olduğunu kaydederek, "Sahayı iyi kullandık. Hücuma çıkışlarımız da önce baskılarımız da vardı. Olumlu taraflar fazlaydı." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da sessiz gece: 0-0

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok pozisyon ürettiklerine dikkati çeken Güneş, "Beraberliğe üzülüyoruz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra gol bulmalıydık, ama golü bulamadık. Onun dışında olumlu tarafımız fazlaydı." diye konuştu.

Ansu Fati, tarihe geçti

Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir'den büyükelçi Bilgiç'e ziyaret

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Sırbistan'da sessiz gece
Sırbistan'da sessiz gece

Sırbistan'da sessiz gece

Ansu Fati, tarihe geçti
Ansu Fati, tarihe geçti

Ansu Fati, tarihe geçti

Zahavi'nin eşi: ‘F.Bahçelilerin gücünü gördük‘
Zahavi'nin eşi: ‘F.Bahçelilerin gücünü gördük‘

Zahavi'nin eşi: ‘F.Bahçelilerin gücünü gördük‘

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

ABD Açık'ta Djokovic diskalifiye edildi
ABD Açık'ta Djokovic diskalifiye edildi

ABD Açık'ta Djokovic diskalifiye edildi

ABD Açık Tenis Turnuvası 4. turunda Novak Djokovic, sinirlenerek vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edildi.

Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması
Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması

Zahavi'nin menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Eran Zahavi'nin menajeri Ronen Katzav, İsrail basınına açıklamalar yaptı.

Fener'in yeni transferi imza için Muriqi'nin gitmesini bekliyor
Fener'in yeni transferi imza için Muriqi'nin gitmesini bekliyor

Fener'in yeni transferi imza için Muriqi'nin gitmesini bekliyor

Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand'ın transferinde sona geldi. Alman basını, Sarı-Lacivertlilerin Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmasının ardından Kongolu savunmacıya imza attıracağını yazdı.

Juventus'ta Khedira sorunu
Juventus'ta Khedira sorunu

Juventus'ta Khedira sorunu

İtalyan devi Juventus, gelecek sezon kadroda düşünmedi Sami Khedira'ya talip bulamıyor

Yılın transferleri Göztepe'den
Yılın transferleri Göztepe'den

Yılın transferleri Göztepe'den

Süper Lig devlerinin yıllardır hayallerini süsleyen Fransız 10 numara Hatem Ben Arfa, menajerler aracılığıyla Göztepe'ye önerildi. Yıldız futbolcunun transferiyle ilgili henüz net bir karar vermeyen İzmir ekibi, bütçenin durumuna göre hareket edecek. Öte yandan Göztepe, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yle de görüşmelerini sürdürüyor. İspanyol file bekçisinin durumu bu hafta içinde netlik kazanacak.

Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedild
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.