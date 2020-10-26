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aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 13:53
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Sabri Sarıoğlu: Caner Erkin, ileride Fenerbahçe'ye sorun olabilir

Sabri Sarıoğlu: Caner Erkin, ileride Fenerbahçe'ye sorun olabilir

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Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı.

beIN SPORTS'ta yorumculuğa başlayan eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta iki takımı değerlendirdi.

Fenerbahçe'de savunma futbolcularının birbirlerine alıştığını söyleyen Sabri Sarıoğlu, "Lemos bence iyi bir oyuncu. Tisserand'da şüphelerim vardı ilk maçta. Biraz tedirgindi, topu istediği gibi oyuna sokamamıştı ama dün iyi bir maç çıkardı. Gün geçtikçe takıma alıştı. Şu anda Gökhan, Caner, Lemos ve Tisserand iyice alıştılar." dedi.

"CANER SORUN OLUŞTURABİLİR"

Caner Erkin'i de değerlendiren eski futbolcu, "Caner çok ofansif bir oyuncu ama bazı maçlarda bunun dezavantajı görülebilir. Çok ileri çıktığı için o kanattan pozisyon verebilir Fenerbahçe. Ama dün sorun yaşanmadı." yorumunda bulundu.

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"SERKAN YERİNE PEREİRA OYNAMALIYDI"

Eddie Newton'un Joao Pereira yerine Serkan Asan tercihini eleştiren Sarıoğlu, şöyle konuştu:

Eddie Newton ne düşündü bilmiyorum ama Pereira varken Serkan'ı tercih etmesi hataydı. Serkan elinden geleni yaptı ama Pereira önemli bir oyuncu. Hocanın kararına saygı durmak gerekir ama böyle büyük ve tansiyonu yüksek maçlarda tecrübeli oyuncu gerekir. Pereira ile başlaması daha iyi olurdu. Pereira savunmada ve hücumda takımı ileri taşıyor, ayrıca takımı da ayağa kaldıran karakterde bir oyuncu.

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"6 HAFTA GEÇTİ, TOPARLANMALARI GEREKİYOR"

Bordo-mavili takımın savunması hakkında ise Sarıoğlu, "Trabzonspor geri dörtlüsüne baktığımızda zaman zaman iyi maçlar çıkardılar ama baskı altında çıkarken sıkıntı yaşadılar. Duran toplarda da sorunlar var. Zamanla iyi olur diyebiliriz ama 6 hafta geçti, Trabzonspor savunmasının toparlanması gerekiyor." dedi.

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