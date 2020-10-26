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aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:03
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: O sene bu sene

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: O sene bu sene

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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine bu sezon son vereceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından eski hakem Ahmet Çakar görüşlerini dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk için harika bir oyun ortaya koyduğunu belirten Ahmet Çakar "Fenerbahçe için galiba o sene, bu sene. Şampi... demek için erken ama Fenerbahçe'nin iyi oyunu var. 6 haftadır hakem falan filan da hiçbir şey yok." dedi.

Bu Fener başka! 3-1

FENERBAHÇE - GALATASARAY KIYASI

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kıyaslayan Ahmet Çakar "Kadroya bakıyorum, oyunculara bakıyorum ama zorlayacak rakip yok. Galatasaray'a bakıyorum, birbirlerini yemeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi hasretine de değinen Ahmet Çakar "Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi oynadı? 12 yıl olmuş. Fenerbahçe'nin en son Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde doğanlar, şu anda orta okula gidiyor." açıklamasını yaptı.

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