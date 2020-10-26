Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: O sene bu sene

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından eski hakem Ahmet Çakar görüşlerini dile getirdi.
Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk için harika bir oyun ortaya koyduğunu belirten Ahmet Çakar "Fenerbahçe için galiba o sene, bu sene. Şampi... demek için erken ama Fenerbahçe'nin iyi oyunu var. 6 haftadır hakem falan filan da hiçbir şey yok." dedi.
FENERBAHÇE - GALATASARAY KIYASI
Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kıyaslayan Ahmet Çakar "Kadroya bakıyorum, oyunculara bakıyorum ama zorlayacak rakip yok. Galatasaray'a bakıyorum, birbirlerini yemeye başladılar." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi hasretine de değinen Ahmet Çakar "Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi oynadı? 12 yıl olmuş. Fenerbahçe'nin en son Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde doğanlar, şu anda orta okula gidiyor." açıklamasını yaptı.
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine bu sezon son vereceğini söyledi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den rahatsız olan bazı üyelerin, başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak “Sürekli size gönderme yapıyor. Yolları ayırın” dedikleri iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yetersiz performansıyla şaşırtan ve devre arası Erol Bulut tarafından oyundan çıkarılan Jose Sosa için Tümer Metin,
Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvet, 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a attığı golle eski günlerine selam çakan Radamel Falcao, eleştirilerin farkında olduğu söyleyerek "Galatasaray taraftarına henüz borcumu ödemedim." dedi.