Ryan Babel'den ev ekonomisi: 40-50 daire daha almam lazım

AKŞAM

Galatasaraylı Ryan Babel, rap albümü ve emlak işlerine ağırlık verdi. Aslan'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, futbol kariyerini anlatan bir rap albümü yapacağını söyledi. 33 yaşındaki oyuncu ayrıca emlakçılık işine girdiğini de belirtti.

CNN’e konuşan Ryan Babel, çarpıcı açıklamalar yaptı. 2 milyon euro imza parası alan Hollandalı oyuncu, Aslan’dan senelik 2.5 milyon euro garanti para kazanırken kariyerini değerlendirdi. 33 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var, önce onu tamamlayacağım. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mukavele bittikten sonra tekrar Premier Lig’e geri dönebilirim, böyle bir hedefim var.” yorumunda bulundu.



YAŞANANLARI ANLATACAK

Tecrübeli oyuncu, “Futbolcular kariyerleri bittikten sonra otobiyografi yazıyorlar. Ben bunu müzik ile birleştirme fikriyle geldim. Gerçekleri, geçmişteki yolculuğumu, futbol kariyerimi ve yıllar boyunca yaşananları bir rap albümü yapacağım. Şu anda bununla meşgulüm. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla, Jürgen Klopp gibi bir teknik adamla 20 yaşında karşılaşsaydım daha farklı olabilirdi. Ama olmadı.” açıklamasını yaptı.

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40-50 DAİRE ALMALIYIM

Hollandalı yıldız, “Futbol hayatım bir gün bitecek. Sonrasında zorluk çekmemek adına yatırımlarımı gayrimenkul üzerine yaptım. Futbolcular hayatın tadını çıkarmalı ama kenara da bir şeyler koymalı. Şu andaki hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum. 11 ev aldım, sonra hesap yaptım, emekli olunca aynı hayatı sürdürmek için 40-50 daire almam lazım.” dedi.

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