'Falcao satılacak'

Galatasaray, Radamel Falcao'ya elveda demeye hazırlanıyor... Güney Amerika basınında çıkan haberlere göre, yönetim, yıldız futbolcuyu ocak ayında ABD ekiplerinden birine satacak. Böylece az da olsa bir bonservis bedeli hedefleniyor. Asıl hedef ise oyuncunun aldığı 5 milyon euroluk maaştan kurtulmak.
Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray’la 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Satış gerçekleşirse, ileriye dönük ödeme sorunu da ortadan kalkacak.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasında hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüklerini sahaya koyduklarını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından takımın gösterdiği enerjiden memnun olmadığını belirterek, "Bunu arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz" dedi.
La Liga'nın 6. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.
La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'e 1-0 yenildi.
Serie A'da ezeli rakipler Inter ve Milan'ı karşı karşıya getiren derbide Milan, Inter'i Zlatan İbrahimovic in golleriyle 2-1 geçti.
Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.