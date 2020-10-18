Uruguay da Muslera'sız yapamıyor: Yedek kaleciyi yerden yere vurdular!

Galatasaray, sakatlığı sebebiyle Fernando Muslera’nın dönüşünü beklerken Nando’nun ülkesi Uruguay’da da isyan var.
Muslera’nın yokluğunda kaleye geçen Campana, son 2 maçta 5 gol yedi. Uruguay basını, Campana’yı yerden yere vurdu.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasında hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüklerini sahaya koyduklarını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 2-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından takımın gösterdiği enerjiden memnun olmadığını belirterek, "Bunu arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz" dedi.
La Liga'nın 6. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.
La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz'e 1-0 yenildi.
Serie A'da ezeli rakipler Inter ve Milan'ı karşı karşıya getiren derbide Milan, Inter'i Zlatan İbrahimovic in golleriyle 2-1 geçti.
Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.