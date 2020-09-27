Rıdvan Dilmen: 'Fenerbahçe taraftarı mutsuz değil'

0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisni yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçelilerin takımlarının toparlanacağını bildikleri için mutsuz olmadıklarını iddia etti.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı.

Önce genel bir değerlendirme yapan Dilmen, "Tecrübeli oyunculardan kurulu iki takımın maçını izledik. Kaliteli bir maç olmadı. Kaleciler, özellikle Altay kritik kurtarışlar yaptı. Galatasaray, 3. bölgeye geldiğinde daha etkili şutlar attı. Galatasaray savunmasına baktığımızda; Fenerbahçe hücum hattına elini kolunu sallayarak geldi. Sosa ve Ozan etkili işler yaptı, Gustavo da maçın en iyi oyuncusuydu. Fenerbahçe geldi de nerede sıkıntı yaşadı? Yeni gelen oyuncuların birlikte oynamamasından yaşanan bir sıkıntı oldu. Şut ve orta imkanları çok buldu Fenerbahçe, Galatasaray'ın sahasında bu kadar etrafında dolanacak takım az bulursun 0-0 giden oyunda." ifadelerini kullandı.

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"FALCAO, SÖYLENE SÖYLENE ÇIKTI"

Maçın son dakikalarında iyi performans sergileyen tarafın Galatasaray olduğunu dile getiren Dilmen, "Gustavo maçın en iyi oyuncusuydu. Luyindama'nın pozisyonunda hakem muhteşem bir karar verdi ve penaltı vermedi. Riske atarak pozisyonu devam ettirdi. Son 5 dakika maçı 1-0 bitirmek için Galatasaray oyunu yarı sahaya yıktı. 'Dağ fare doğurdu' diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Fakat futbol öyle bir oyundur ki ceza sahasına kadar gelen oyuna iyi bakacaksınız. Ceza sahası içine kadar etkili oyun oynarsınız ama içeride olan oyuncular iyi değilse sallanırsınız. Galatasaray'da stoper ile orta sahası iyi oynadı. Fenerbahçe'de ise Gustavo iyi oynadı. Gustavo maçın en iyi oynayanı oldu. Valencia, Thiam'a göre daha iyi oyuncu. Galatasaray'un mutlaka orta sahayı farklı oynaması gerekiyor. Başka bir tehlike geliyor. Falcao ile Diagne gibi... Falcao'nun oyundan çıkarken davranışını gördüm. Çıkarken söylene söylene çıktı." dedi.

"EN İYİSİ LUYINDAMA"

Fenerbahçe ve Galatasaray'da maçın en iyisini söyleyen Dilmen, takımlarda en iyi oyuncuları seçti: "Bol hareket, yok bereket. Benim bu maça başlığım budur. Maçın en iyisi Luyindama derim. En az 6 tane kapattığı pozisyon oldu. Sonrasında da Altay derim. Fenerbahçe'den Altay diyelim, Galatasaray'dan Luyindama ama yine de maç için Gustavo'yu öne çıkaralım. Çok önemli hamleler yaptı." dedi.

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"HATIRLA O GÜNLERİ"

Fenerbahçe'nin oynadığı oyun hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, taraftarların üzgün olmadığını dile getirerek Fenerbahçeli taraftarlarının neler istediğini anlattı. Dilmen, "Fenerbahçe taraftarları kazanmak isteyecekler tabii ancak mutsuz olduklarını düşünmüyorum. Çünkü takımlarının toparlayacağını biliyorlar. Ali Palabıyık süslü bir hakem. Maç biter bitmez oyunculardan tebrik istedi. Bir şeyler olacak bu takımdan. Fenerbahçe'nin problemi öndeki oyuncuların uyumu. Öndeki oyuncular da Thiam hariç yetenekli isimler, bunlar da toparlayacaklardır. Fenerbahçeliler kazanmayı çok istiyordur ancak Fenerbahçe'nin kazandığı maçları bilirim ben. 8-2 bitecektir maç, 1-0 kazanmıştır Fenerbahçe. Hatırla o günleri." dedi.

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SERGEN YALÇIN YORUMU

Sergen Yalçın hakkında da açıklamalarda bulunan ünlü yorumcu, takım yönetmenin çok zor olduğunu söyledi. Dilmen, "Sosyal medyada dönüyormuş. Sergen Yalçın'ın sporcular ile diyaloglarında problem mi var? Bunu yönetmek çok kolay değildir. Sergen Yalçın güçlü bir figürdür. Bir takım sıkıntılara götürebilir. Sergen Yalçın gibi teknik direktörleri 1 maç üzerinden yememek lazım. Sergen Yalçın gibi teknik direktörleri bir maçla yememek lazım. 0-0'lık skorda alan memnun, veren memnun gibi olabilir ama Fatih Hoca ve Erol Hoca için değil. Fenerbahçe taraftarları kazanmak isteyecekler tabi ancak mutsuz olduklarını düşünmüyorum. Çünkü takımlarının toparlayacağını biliyorlar. Galatasaray, 3. bölgeye geldiğinde daha etkili şutlar attı. Galatasaray savunmasına baktığımızda; Fenerbahçe hücum hattına elini kolunu sallayarak geldi. Sosa ve Ozan etkili işler yaptı." ifadelerini kullandı.

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