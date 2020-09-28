Erman Toroğlu: 'Şu kadroyla Fenerbahçe'yi yenemiyorsan kusura bakma'

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 0-0 sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fatih Terim'i eleştirdi.

A Spor'da konuşan Erman Toroğlu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim'in, mevcut Galatasaray kadrosuyla Fenerbahçe'yi yenmesi gerektiğini belirten Toroğlu, "Şu üç haftada Galatasaray çok iyiydi, yere göğe sığdırılamıyordu. Ben Fenerbahçe'yi beğendim, Galatasaray'a göre. Fatih Terim, elindeki şu kadroyla Fenerbahçe'yi yenemiyorsa kusura bakmasın. 70 dakika maç seyrediyorsa... Haftaya Erol Bulut'a sorsalar, Galatasaray'dan oyuncu çıksın mı diye? Aman kimse çıkmasın, böyle devam etsin der." ifadelerini kullandı.

Bu akşamın kaybedeninin Galatasaray ve Fatih Terim, kazananının Erol Bulut olduğunu söyleyen Toroğlu, "Ne Belhanda, ne de Arda, Falcao'nun istediği topu işleyemediler. Fatih hoca bu gece değişikliklerde geç kaldı, Fenerbahçe'yi yenebilirlerdi." dedi.

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