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Tek istisna İrfan Can Kahveci Tek istisna İrfan Can Kahveci Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.

Bir taşla iki kuş Bir taşla iki kuş Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'den 30 milyon euro kazanacak! Arap basını, Sarı-Kırmızılı takımın Younes Belhanda ve Feghouli için toplamda 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. Maaşlarıyla birlikte toplam 30 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak.

8'de 8 yapacağız 8'de 8 yapacağız Ljajic, kalan haftalarda sahadan zaferle ayrılmak istediklerini söyledi: “Kalan 8 haftada matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Denemek istiyoruz. Maç maç bakmak lazım ama 8'ini de kazanmaya çalışacağız.”

Lemina kalabilir! Lemina kalabilir! İngiliz basını Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mario Lemina'nın Türkiye'de kalabileceğini yazdı.

Gurbete veda Fener'e merhaba Gurbete veda Fener'e merhaba Yeni sezonda tecrübeli ve genç oyuncuların buluştuğu, yerli ağırlıklı bir kadro hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'nin, en önemli gayelerinden biri de Nuri Şahin. Alman basını sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli oyuncunun Werder Bremen'e sessiz sedasız veda ettiğini ve Fener'le görüştüğünü duyurdu.

Onyekuru istenmiyor Onyekuru istenmiyor Fransız basını, Henry Onyekuru için ilginç bir iddia ortaya attı. Habere göre Onyekuru için iki seçenek masada.