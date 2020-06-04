Bir taşla iki kuş

AKŞAM
Arap basınından, “almountakhab.com”un haberine göre; takımda yüksek maaş alan oyuncuları satmanın planlarını yapan Galatasaray; Belhanda ve Feghouli’den toplamda 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli bekliyor. Feghouli senelik 3 milyon 850 bin, Belhanda ise 3 milyon 350 bin euro maaş alıyor. Her iki yıldızın mukavelesinde de bonus maddeleri bulunuyor. Bunlarla birlikte ikilinin yıllık maliyeti 10 milyon euroyu buluyor.
KASAYA BÜYÜK PARA GİRECEK
Eğer Galatasaray, planladığı gibi iki futbolcudan toplamda 20 milyon euroluk bonservis bedeli elde ederse, maaş yükünden de kurtulacağı için kasasına 30 milyon euro koyacak. Al Nasr Feghouli, Al Hilal ise Belhanda’yı istiyor. Ayrıca birçok Arap takımının daha bu ikilinin peşinde oldukları belirtildi. Belhanda’nın mukavelesi 2021’de tamamlanacak. Cezayirli Feghouli’nin sözleşmesi ise 2022’ye kadar devam ediyor.
FEGHOULİ İÇİN ZAMAN VAR
Belhanda bu transfer döneminde satılamazsa önümüzdeki sezon sonunda bedelsiz ayrılma hakkını elde edecek. Bu sebeple öncelikli olarak Faslı futbolcunun satışı hedefleniyor. Performans anlamında da beklentilerin altında kalan tecrübeli orta saha oyuncusu, Arap takımlarından yıllık 6 milyon euro civarında bir para istiyor. Feghouli içinse yönetimin zamanı var. Ancak iyi bir teklif gelirse o da bu transfer döneminde satılacak.
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