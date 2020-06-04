Lemina kalabilir!

AKŞAM
İngiliz basını, Teknik Direktör Ralph Hasenhuttl’un, Southampton ile tekrar anlaşmasının Lemina’nın geri dönüş yolunu kapattığını belirtti. Habere göre; Lemina tekrar Galatasaray’a kiralanabilir.
NAKLEN KOLOMBİYA’DA
Öte yandan 14 Haziran Pazar günü saat 21.45’te oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, Kolombiya’da Spor Kazan+ kanalı tarafından naklen yayınlanacak. Zorlu mücadele Kolombiya saatine göre 13.45’te.
ALİ’YE ALMANLAR TALİP
Aslan’ın Tarsus İdman Yurdu’na kiraladığı 19 yaşındaki golcü futbolcu Ali Yavuz Kol’a Avrupa’dan talibi çıktı. Ali ile Bundesliga 2 ekibi Hannover ilgileniyor. Genç futbolcuya sezon sonu teklif gelebilir.
Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.
Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'den 30 milyon euro kazanacak! Arap basını, Sarı-Kırmızılı takımın Younes Belhanda ve Feghouli için toplamda 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. Maaşlarıyla birlikte toplam 30 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak.
Ljajic, kalan haftalarda sahadan zaferle ayrılmak istediklerini söyledi: “Kalan 8 haftada matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Denemek istiyoruz. Maç maç bakmak lazım ama 8'ini de kazanmaya çalışacağız.”
İngiliz basını Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mario Lemina'nın Türkiye'de kalabileceğini yazdı.
Yeni sezonda tecrübeli ve genç oyuncuların buluştuğu, yerli ağırlıklı bir kadro hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'nin, en önemli gayelerinden biri de Nuri Şahin. Alman basını sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli oyuncunun Werder Bremen'e sessiz sedasız veda ettiğini ve Fener'le görüştüğünü duyurdu.
Fransız basını, Henry Onyekuru için ilginç bir iddia ortaya attı. Habere göre Onyekuru için iki seçenek masada.
TFF Sağlık Kurulu, Fenerbahçe'nin hazırlık maçı yapmasına izin vermeyince sarı-lacivertliler çözümü kendi içinde buldu.