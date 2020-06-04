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aksam.com.tr
  • 04 Haziran 2020 Perşembe 08:00
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Lemina kalabilir!

Lemina kalabilir!

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İngiliz basını Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mario Lemina'nın Türkiye'de kalabileceğini yazdı.

AKŞAM

İngiliz basını, Teknik Direktör Ralph Hasenhuttl’un, Southampton ile tekrar anlaşmasının Lemina’nın geri dönüş yolunu kapattığını belirtti. Habere göre; Lemina tekrar Galatasaray’a kiralanabilir.

NAKLEN KOLOMBİYA’DA

Öte yandan 14 Haziran Pazar günü saat 21.45’te oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, Kolombiya’da Spor Kazan+ kanalı tarafından naklen yayınlanacak. Zorlu mücadele Kolombiya saatine göre 13.45’te.

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Aslan’ın Tarsus İdman Yurdu’na kiraladığı 19 yaşındaki golcü futbolcu Ali Yavuz Kol’a Avrupa’dan talibi çıktı. Ali ile Bundesliga 2 ekibi Hannover ilgileniyor. Genç futbolcuya sezon sonu teklif gelebilir.

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Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.

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Lemina kalabilir!
Lemina kalabilir!

Lemina kalabilir!

İngiliz basını Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mario Lemina'nın Türkiye'de kalabileceğini yazdı.

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