Onyekuru için Galatasaray'dan başkası yalan

Henry Onyekuru, Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemediğini yönetime bildirdi. Onyekuru, en son Olympiakos'u reddetmişti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in alınacaklar listesinde bir numaraya yazdığı Henry Onyekuru Galatasaray’dan başka takımda forma giymek istemediğini yönetime bildirdi.

Galatasaray devre arası kiraladığı Henry Onyekuru’yu sezon sonunda bonservisiyle birlikte almak istiyor. Monaco’nun Everton’dan 13,5 milyon avro bonservis bedeliyle aldığı Nijeryalı oyuncu için yapılan görüşmelerde sarı-kırmızılıların elini güçlendiren olay ise futbolcu tercihi... Sarı-kırmızılı camiayla kendini özdeşleştiren, teknik direktör Fatih Terim ile arasında ise farklı bir bağ bulunan Onyekuru, sezonun ilk yarısında Fransa’da deyim yerindeyse bunalıma girmişti. Psikolojik olarak yıkım yaşayan ancak devre arasında Cimbom’a transferiyle kendine gelen kanat oyuncusu bir an önce transfer sürecinin noktalanmasını istiyor.

MONACO: 13 MİLYON EURO

Cimbom’un elini güçlendiren olay ise Onyekuru’nun Galatasaray’dan başka takımda oynamak istememesi. Her ne kadar Mustafa Cengiz yönetimi, koronavirüs sürecinde bonservise para vermeyi düşünmese de Henry’nin yeri ayrı. Çünkü hem oyuncu çok istiyor hem de Fatih Terim. Hal böyle olunca da iş Monaco ile Galatasaray arasında bitiyor. Fransız ekibi, kiralamaya yanaşmadığı Onyekuru’yu 13 milyon euro civarında bir rakama satmanın planlarını yapsa da sarı-kırmızılılar, oyuncu isteğini kullanarak transferi daha düşük bir rakama bitirmek istiyor. Ön görüşme halinde olan taraflar sezon sonu nihai bir sonuca varacak.

GALATASARAY: 8-10 MİLYON EURO

Koronavirüs salgını sonrasında dünya futbol piyasasında bonservis değerlerinin düşmesiyle beraber, Galatasaray cephesi kiralık anlaşma olmaması durumunda Onyekuru’yu 8-10 milyon Euro arasında bir rakam karşılığında renklerine bağlamayı düşünüyor.

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OLYMPIAKOS'U İSTEMEDİ

Yunan temsilcisi Olympiakos, Onyekuru transferi için Monaco'yla pazarlıklara başladı. Hatta bu gelişme Yunan basınında hergün manşetlerde yer almaya başladı. Ancak Nijeryalı futbolcu, "Beni kadroda düşünmüyorsanız, burada kalmak istiyorum. Olympiakos'a gitmem" dedi.

TERİM İLE İLİŞKİSİ BABA-OĞUL GİBİ

Fatih Terim’in çalıştırdığı kulüplerde bazı oyuncularla özel bağı vardır. İşte o özel bağlardan birisi de Henry Onyekuru ile... Nijeryalı isim, Terim’in motivasyonuna ve kendisine olan ilgisine, güvenine çok değer veriyor ve Fatih Hoca ile performansını katlıyor.

GEÇEN YIL DA KALMAK İSTEDİ ŞİMDİ DE İSTİYOR

Nijeryalı oyuncu, menajeri William D’Avila ile görüşerek, Galatasaray’da kalmak istediğini söyledi. Sarı kırmızılı kulüpte sürekli oynadığına dikkat çeken Onyekuru, “Geçen yıl da Galatasaray’da kalmak istedim ancak o zamanki kulübüm Everton beni Monaco’ya satmıştı. Monaco’da neredeyse hiç oynayamadım. Aynı hüsranı bir daha yaşamak istemiyorum” dedi.

TERİM ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Terim’in ise konuyla ilgili olarak, yönetime “Ne şekilde olursa olsun, Onyekuru’nun takımda kalmasını istiyorum” dediği belirtildi.

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ŞAMPİYON OLAN YAŞADI! MİNUMUM 500 MİLYON TL

Son şampiyonu Galatasaray’ın 23’üncü zaferini kazanması minimum 500 milyon TL kazanması demek. Sarı kırmızılılar geride kalan sezonda lige ayak bastı parası olarak 38.5 milyon, performanstan 68.6 milyon, sezonu zirvede bitirdiği için 36.2 milyon ve şampiyonluk sayısına göre verilen primden de 69.3 milyon lira olmak üzere 212.6 milyon TL kazandı. Ayrıca şampiyon Devler Ligi’ne direkt gideceği için gruplara katılım ücreti olan 15 milyon 250 bin Euro (115.5 milyon TL) almayı da garantilemiş olacak. Performans, havuz ve başarı katsayısı ödülü ile rakam 500 milyona kadar yükselebilecek.

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