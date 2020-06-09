Galatasaray'a Diagne'den sevindirici haber

Geçtiğimiz sezon forvet sıkıntısı çeken Galatasaray, devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bedelle Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmıştı.
Yaz transfer döneminde 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Club Brugge'ye kiralanan Diagne, burada da tutunamamış ve kadro dışı kalmıştı.
TALİPLERİ ARTIYOR
Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek 28 yaşındaki forvet, yapılacak transferlere kaynak oluşturması için satılması planlanıyordu. Bu kapsamda Cimbom'a müjde gibi bir haber geldi...
Takvim'in haberine göre; Championship ekibi Notthingham Forest'in ardından yine aynı ligde yer alan Leeds United da Senegalli yıldıza talip oldu.
Leeds'in Premier Lig'e yükselmesi halinde resmi teklif yapacağı vurgulandı.
Stoperde bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Fenerbahçe, Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'i gündemine aldı.
Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, futbol gündemine dair özel açıklamalarda bulundu. Ayan, koronavirüs pandemisi sonrası futbolun son durumuna, gelmesi gündemde olan Rezerv Lig uygulamasına, Abdullah Avcı ile Arda Turan'ın olası transferlerine ve daha bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın elden çıkarmak için uğraş verdiği Mbaye Diagne'de flaş bir gelişme yaşadı. Sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında yer almayan Senegalli forvete, Ada'dan sürpriz bir talip çıktı.
Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ilişkin talimat değişikliği yapıldı.
Uzun bir aradan sonra geri dönen Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.
Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..