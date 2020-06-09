Galatasaray'a Diagne'den sevindirici haber

Galatasaray'ın elden çıkarmak için uğraş verdiği Mbaye Diagne'de flaş bir gelişme yaşadı. Sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında yer almayan Senegalli forvete, Ada'dan sürpriz bir talip çıktı.

Geçtiğimiz sezon forvet sıkıntısı çeken Galatasaray, devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bedelle Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmıştı.

Yaz transfer döneminde 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Club Brugge'ye kiralanan Diagne, burada da tutunamamış ve kadro dışı kalmıştı.

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TALİPLERİ ARTIYOR

Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek 28 yaşındaki forvet, yapılacak transferlere kaynak oluşturması için satılması planlanıyordu. Bu kapsamda Cimbom'a müjde gibi bir haber geldi...

Takvim'in haberine göre; Championship ekibi Notthingham Forest'in ardından yine aynı ligde yer alan Leeds United da Senegalli yıldıza talip oldu.

Leeds'in Premier Lig'e yükselmesi halinde resmi teklif yapacağı vurgulandı.

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