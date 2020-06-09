  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Haziran 2020 Salı 20:08
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'a Diagne'den sevindirici haber

Galatasaray'a Diagne'den sevindirici haber

Paylaş

Galatasaray'ın elden çıkarmak için uğraş verdiği Mbaye Diagne'de flaş bir gelişme yaşadı. Sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında yer almayan Senegalli forvete, Ada'dan sürpriz bir talip çıktı.

Geçtiğimiz sezon forvet sıkıntısı çeken Galatasaray, devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bedelle Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmıştı.

Yaz transfer döneminde 3 milyon 350 bin Euro kiralama bedeliyle 1 yıllığına Club Brugge'ye kiralanan Diagne, burada da tutunamamış ve kadro dışı kalmıştı.

Mehmet Ayan: 'Arda Turan, Galatasaray'a çok yakın'

TALİPLERİ ARTIYOR

Sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek 28 yaşındaki forvet, yapılacak transferlere kaynak oluşturması için satılması planlanıyordu. Bu kapsamda Cimbom'a müjde gibi bir haber geldi...

Takvim'in haberine göre; Championship ekibi Notthingham Forest'in ardından yine aynı ligde yer alan Leeds United da Senegalli yıldıza talip oldu.

Leeds'in Premier Lig'e yükselmesi halinde resmi teklif yapacağı vurgulandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklik

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'da hazırlıklar devam etti

title

Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklik

title

Mehmet Ayan: 'Arda Turan, Galatasaray'a çok yakın'

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe, aradığı stoperi Almanya'da buldu
Fenerbahçe, aradığı stoperi Almanya'da buldu

Fenerbahçe, aradığı stoperi Almanya'da buldu

Stoperde bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Fenerbahçe, Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'i gündemine aldı.

İşte Arda Turan'ın yeni takımı!
İşte Arda Turan'ın yeni takımı!

İşte Arda Turan'ın yeni takımı!

Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, futbol gündemine dair özel açıklamalarda bulundu. Ayan, koronavirüs pandemisi sonrası futbolun son durumuna, gelmesi gündemde olan Rezerv Lig uygulamasına, Abdullah Avcı ile Arda Turan'ın olası transferlerine ve daha bir çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a Diagne'den sevindirici haber
Galatasaray'a Diagne'den sevindirici haber

Galatasaray'a Diagne'den sevindirici haber

Galatasaray'ın elden çıkarmak için uğraş verdiği Mbaye Diagne'de flaş bir gelişme yaşadı. Sarı-kırmızılıların gelecek planlamasında yer almayan Senegalli forvete, Ada'dan sürpriz bir talip çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklik
Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklik

Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ilişkin talimat değişikliği yapıldı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Uzun bir aradan sonra geri dönen Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.

Üç büyüklerden karton derbisi!
Üç büyüklerden karton derbisi!

Üç büyüklerden karton derbisi!

Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.