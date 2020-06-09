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aksam.com.tr
  • 09 Haziran 2020 Salı 19:34
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Galatasaray'da hazırlıklar devam etti

Galatasaray'da hazırlıklar devam etti

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Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah gerçekleştirilen günün ilk idmanına core stabilizasyon çalışmaları ile başlandı.

Antrenmanın ana bölümünde genel kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki günün ikinci antrenmanına koordinatif ısınma ile başlandı. Daha sonra sınırlı alanda altıya altı pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde 11’e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın sabah saat 10.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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