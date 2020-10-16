Ömer Erdoğan: Dualarınızı bekliyorum

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, durumunun iyi olduğunu belirttiği açıklamasında tedavi sürecini Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde geçireceğini söyledi.
İzole durumda olduğunu belirten Ömer Erdoğan, "Kıymetli sporseverler. Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hatayspor Tesislerimizde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi burada geçirip bir süre karantinada kalacağız. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün Vodafone Park'ta yeni transferlerle birlikte medyanın karşısına çıktı. Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarından gelen bir soru üzerine forvet transferini Ocak ayında yapacaklarını açıkladı.
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı
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‘Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız' diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı yönetimden, Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki golcü Jonas Wind'in transferini istedi. Tecrübeli antrenönr, 1.90 boyundaki Danimarkalı forvette Zlatan Ibrahimovic ve Robert Lewandowski potansiyeli olduğunu düşünüyor.
Rus basını, Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sebastian Driussi'yi isteyen 5 kulüpten birinin de Fenerbahçe olduğunu yazdı. Haber detayında görüşmelerin devre arasında başlayacağı belirtilirken Sarı-Lacivertlilerin transferi bitirmesi durumunda kadrosundaki Arjantinli sayısı üçe çıkacak.