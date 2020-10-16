Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi

Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.
Atakaş Hatayspor'da 17'si futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken karşılaşmayı erteledi. Karar, TFF'nin internet sitesindeki maç programı sayfasına girildi.
Rus basını, Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sebastian Driussi'yi isteyen 5 kulüpten birinin de Fenerbahçe olduğunu yazdı. Haber detayında görüşmelerin devre arasında başlayacağı belirtilirken Sarı-Lacivertlilerin transferi bitirmesi durumunda kadrosundaki Arjantinli sayısı üçe çıkacak.
Süper Lig'de pazartesi günü lider Alanyaspor ile oynayacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kara kara düşünüyor. Terim bugünkü idmanı akşama aldı.
Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray yönetimi, Brezilyalı stoper Marcao ile yeni sözleşme kararı aldı. Başarılı savunmacı yeni kontratı kabul etmezse devre arasında yollar ayrılacak.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd'a ayrılık için Sergen Yalçın'dan izin çıktı.
Transferin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan ancak son anda İtalyan ekibi Verona'ya transfer olan Hırvat golcü Nikola Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, oyuncusunun transfer süreciyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.