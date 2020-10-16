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aksam.com.tr
  • 16 Ekim 2020 Cuma 18:27
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Hatayspor'da 13 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Hatayspor'da 13 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

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IHA

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı

Atakaş Hatayspor’da geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken bugün bu sayı 17’si futbolcu olmak üzere 19'a yükseldi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan’a da virüse yakalanan isimlerden.

Bugün yapılan testler neticesinde 11 futbolcunun yanı sıra 1 kulüp personeli ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan’da da bulgular pozitif olarak saptandı.

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