Hatayspor'da 13 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Atakaş Hatayspor’da geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken bugün bu sayı 17’si futbolcu olmak üzere 19'a yükseldi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan’a da virüse yakalanan isimlerden.
Bugün yapılan testler neticesinde 11 futbolcunun yanı sıra 1 kulüp personeli ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan’da da bulgular pozitif olarak saptandı.
Rus basını, Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sebastian Driussi'yi isteyen 5 kulüpten birinin de Fenerbahçe olduğunu yazdı. Haber detayında görüşmelerin devre arasında başlayacağı belirtilirken Sarı-Lacivertlilerin transferi bitirmesi durumunda kadrosundaki Arjantinli sayısı üçe çıkacak.
Süper Lig'de pazartesi günü lider Alanyaspor ile oynayacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kara kara düşünüyor. Terim bugünkü idmanı akşama aldı.
Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray yönetimi, Brezilyalı stoper Marcao ile yeni sözleşme kararı aldı. Başarılı savunmacı yeni kontratı kabul etmezse devre arasında yollar ayrılacak.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd'a ayrılık için Sergen Yalçın'dan izin çıktı.
Transferin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan ancak son anda İtalyan ekibi Verona'ya transfer olan Hırvat golcü Nikola Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, oyuncusunun transfer süreciyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.