Hatayspor'da 13 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

IHA

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı

Atakaş Hatayspor’da geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken bugün bu sayı 17’si futbolcu olmak üzere 19'a yükseldi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan’a da virüse yakalanan isimlerden.

Bugün yapılan testler neticesinde 11 futbolcunun yanı sıra 1 kulüp personeli ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan’da da bulgular pozitif olarak saptandı.