Olay maçta beraberlik var: 1-1

Süper Lig'in 5. haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantepspor ile karşılaştı. 4 kırmızı kartın gösterildiği maç 1-1 berabere bitti.

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi, maçta 4 de kırmızı kart çıktı.

Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

MIRALLAS, 26 VE 28'DE KART GÖRDÜ

Antalyaspor, yeni transferi Sidney Sam'in 3. dakikada attığı golle öne geçti. Gaziantep FK'nın yıldız transferi Kevin Mirallas 26 ve 28. dakikada gördüğü sarı kartlarla koyun dışında kaldı ve ilk devre bu skorla tamamlandı.

Sumudica, ikinci yarıda Enver Cenk ve Amadej Vetrih hamleleriyle oyuna müdahale etti. 65. dakikada Junior Morais de kırmızı kart görünce konuk takım 9 kişi kaldı. Sumudica bu kez Jefferson ve Furkan Soyalp'i oyuna sürdü. Furkan 70. dakikada skora dengeyi getirdi.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Nefesleri kesen maçta hakem Koray Gençerler, 79. dakikadaki müdahalesi sonrası bu kez Sidney Sam'e kırmızı kartını gösterdi. 90+6'da Ufuk Akyol da kırmızı gördü ve her iki takım da maçı 9 kişi tamamladı. İki takım da 3 puan için yoğun çaba harcarken maçta başka gol sesi çıkmadı.



Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 8 yaparken, Gaziantep FK, 4. beraberliğini alarak 4 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep FK sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Amilton'un sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Sidney Sam, meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.

16. dakikada ceza sahasını sağ çaprazdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in ortasında Naldo'nun ceza sahası içinden şutunda, top üst direkten döndü.

22. dakikada Djilobodji'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

42. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin şutunda top direğe çarptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

54. dakikada Sousa'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Boffin, gole izin vermedi.

67. dakikada Podolski, rakip ceza sahasını karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullandı. Alman futbolcunun direkt kaleye şutunda kaleci Günay Güvenç, topun ağlarla buluşmasına müsaade etmedi.

70. dakikada konuk ekip skoru eşitledi. Enver Cenk Şahin'in ceza sahası sağ çaprazından ortasında Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda top, filelere gitti. Ancak yan hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonucu hakem Koray Gençerler, golün geçerli olduğuna işaret etti: 1-1.

88. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top üst direkten dışarıya çıktı.

Gaziantep FK'den Mirallas ile Morais'in, Fraport TAV Antalyaspor'dan Sidney Sam ile Ufuk Akyol'un kırmızı kartla oyun dışı kaldığı ve her iki takımın dokuzar kişi tamamladığı karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

Stat: Antalya

Hakemler: Koray Gençerler, Abdullah Bora Özkara, Baran Eraslan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 61 Ufuk Akyol), Naldo, Kudriashov (Dk. 81 Gökdeniz Bayrakdar), Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 81 Orgill), Nuri Şahin (Dk. 71 Doğukan Sinik), Sidney Sam, Podolski, Amilton, Jahovic

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji (Dk. 46 Enver Cenk Şahin), Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa (Dk. 66 Nogueira), Güray Vural (Dk. 46 Vetrih), Dicko (Dk. 75 Mehmet Erdem Uğurlu), Maxim (Dk. 66 Furkan Soyalp), Mirallas

Goller: Dk. 3 Sidney Sam (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 70 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 28 Mirallas, Dk. 65 Morais (Gaziantep FK), Dk. 79 Sidney Sam, Dk. 90+6 Ufuk Akyol (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Veysel Sarı, Dk. 49 Kudriashov, Dk. 86 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Djilobodji (Gaziantep FK),

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