SPOR GÜNDEMİ

Semt derbisinde kazanan yok Semt derbisinde kazanan yok Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Olimpiyat Stadyumu'nun bakımda olması sebebiyle Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük 45+1.dakikada Sobiech'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. 47. dakikada Aytaç Kara'nın kafa golüyle skora denge geldi. İki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermedi ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı.

Trabzonsporlu Ekuban koronavirüse yakalandı Trabzonsporlu Ekuban koronavirüse yakalandı Trabzonsporlu futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe'den Dorukhan için hamle Fenerbahçe'den Dorukhan için hamle Yaz transfer dönemi sona ermesine rağmen Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler ezeli rakibin yıldızını gündemine alırken Beşiktaş'tan hamle geldi.

Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli kararı verildi Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli kararı verildi Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ikilisi için yeni karar verildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşısında iki futbolcuyu da 11'de oynatacak. Terim, Feghouli-Belhanda ikilisini sürekli oynatarak hem maksimum verim almayı hem de onlara kulüp arayan yönetimin işini kolaylaştırmayı planlıyor.

Kanarya'nın İzmir sınavı Kanarya'nın İzmir sınavı Sarı-Lacivertliler, kendisi gibi ligin namağlup takımlarından Göztepe'ye konuk olacak. Teknik Direktör Erol Bulut, son haftalardaki kadrosunda mecburen değişikliğe gidecek.