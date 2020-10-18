Semt derbisinde kazanan yok

Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasınd İstanbul derbisinde Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti. Vefa Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karagümrük, 45+1. dakikada Artur Sobiech'in golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa 47. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
JIMMY DURMAZ, 69'DA GİRDİ 74'TE ATILDI
Karagümrük'te oyuna 69. dakikada Badou Ndiaye'nin yerine giren Jimmy Durmaz, 74. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ligdeki ikinci beraberliğini alan Karagümrük, puanını 8 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Bu sezon ilk kez sahadan beraberlikle ayrılan Kasımpaşa ise puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı.
Karagümrük, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Göztepe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
27. dakikada soldan gelen Salibur'un yerden pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ndiaye, müsait durumda şutunu çekti ama kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
41. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında 6 pas içindeki Ndiaye'nin kafa vuruşu sonucunda, top üstten dışarı çıktı.
43. dakikada sağdan rakibini çalımlayıp içeri giren Ndao, kaleciyle çaprazdan karşı karşıya kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
45 +1. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sobiech soldan Balkovec'in ortasında müsait durumda meşin yuvarlağa kafayı vurdu ve top kalecinin solundan direğe çarpıp içeri girdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI
47. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta Aytaç Kara kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla gönderdi: 1-1
58. dakikada Koomson'un sağdan yerden attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, dışarı çıktı.
84. dakikada hızlı atağa çıkan Karagümrük'te Ndao sağdan sürdüğü topu müsait durumdaki Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Meşin yuvarlak, Mevlüt'ün yaklaşık 2 metreden vuruşunda üstten dışarı gitti.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Metin, Hakan Karabalcık
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec , Ndao (Dk. 90 +3 Ramazan Civelek), Biglia, Ndiaye (Dk. 67 Jimmy Durmaz), Sabo, Salibur (Dk. 67 Chahechouhe), Sobiech (Dk. 67 Mevlüt Erdinç - Dk. 90+6 Alparslan Erdem)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (DK. 79 Sadiku), Hadergjonaj, Jeanvier, Hadadi, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Koomson), Hajradinovic (Dk.79 Hodzic), Alan (Dk. 46 Varga), Koita
Goller: Dk. 45 +1 Sobiech (Fatih Karagümrük), Dk. 47 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 52 Biglia, Dk. 52 Zukanovic, Dk 90+3 Viviano, Dk. 90+3 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 53 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Kırmızı Kartlar: Dk 74. Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)
Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Olimpiyat Stadyumu'nun bakımda olması sebebiyle Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük 45+1.dakikada Sobiech'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. 47. dakikada Aytaç Kara'nın kafa golüyle skora denge geldi. İki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermedi ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı.
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