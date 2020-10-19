  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:34
  • |
  • Son Güncelleme:

Antalyaspor'dan Sumudica'ya 'küfür' tepkisi

Antalyaspor'dan Sumudica'ya 'küfür' tepkisi

Paylaş

AA

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica'nın cezası nedeniyle Antalya Stadı protokol tribününden takip ettiği maç sonrası yıldız futbolcuları Lukas Podolski ve kendisine küfrettiğini öne sürdü

Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Gaziantep FK'yi konuk ettiklerini ve karşılaşmanın 1-1 beraberlikte bittiğini anımsattı.

Süğlün, 4. haftada oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesinde hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men ve 26 bin lira para cezasıyla cezalandırılan konuk takımın teknik direktörü Marius Sumudica'nın karşılaşmayı protokol tribününden takip ettiğini belirtti.

Sumudica'nın maç boyunca Antalyaspor yönetimi olarak kendilerini tahrik ettiğini, buna karşılık vermediklerini anlatan Süğlün, karşılaşma bittikten sonra Rumen teknik adamın, futbolcuları Lukas Podolski'ye bağırarak hareket yaptığı ve kendisine de defalarca küfrettiğini iddia etti.

Olay maçta beraberlik var: 1-1

"BU DAVRANIŞI KENDİSİNE YAKIŞTIRAMADIK"

Süğlün, bunun üzerine aralarında yaşanan tartışmanın büyümesinin polislerce önlendiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Maç boyunca 90 dakika kendi oyununa müdahale edebilir. Öyle de oldu. Bizim o yönde kendisine tepkimiz olmadı. Sumudica'nın en son Podolski'ye ve Antalyaspor Basın Sözcüsü olarak şahsıma küfretmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Teknik direktörlerin sporculara gençlere örnek olması gerekiyor. Her maçta olay çıkaran, cezalı olduğu bir maçta bile, daha önce ne evinde ne deplasmanda hiçbir olaya karışmamış tertemiz Antalyaspor yönetimi olarak bizi bile tahrik edip, çileden çıkaran bir adamın, Türk futbolunda gerçekten yeri yoktur. Bize on kere 'üzgünüm' deyip, ardından her defasında küfretmesi onun aciz ve terbiyesiz biri olduğunu gösteriyor. Bu davranışı kendisine yakıştıramadık. Gaziantep Futbol Kulübü 9 kişiyle sahamızda bizimle 1-1 berabere kaldı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ancak hiçbir zaman teknik direktörlerinin affedilecek tarafı yok. Türk futbolu, tarihi boyunca böyle terbiyesiz bir teknik adam görmemiştir.

Süğlün, Sumudica'nın kendisinin "Saygı duy, lütfen küfürlü konuşma" uyarılarına rağmen arkasını döndüğünde çok çirkin bir kelime kullandığını ve bunu duyan en az 20 şahidi olduğunu sözlerine ekledi.

Antalyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'Trabzon'u yenerlerse ilk yarıyı yüzde 80 lider kapatırlar'
'Trabzon'u yenerlerse ilk yarıyı yüzde 80 lider kapatırlar'

'Trabzon'u yenerlerse ilk yarıyı yüzde 80 lider kapatırlar'

'Erol Bulut'ta Emre Belözoğlu baskısı var'
'Erol Bulut'ta Emre Belözoğlu baskısı var'

'Erol Bulut'ta Emre Belözoğlu baskısı var'

F.Bahçe, İzmir'den lider döndü
F.Bahçe, İzmir'den lider döndü

F.Bahçe, İzmir'den lider döndü

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Futboldan memnun, hakemden değil: Bulut'tan maç değerlendirmesi
Futboldan memnun, hakemden değil: Bulut'tan maç değerlendirmesi

Futboldan memnun, hakemden değil: Bulut'tan maç değerlendirmesi

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Göztepe gibi zor deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bulut, Göztepe'nin kazandığı penaltı içinse "Normalde öyle pozisyonlarda VAR'a gidilir. Neden o pozisyonda hakem VAR'a çağırılmadı?" ifadelerini kullandı.

'Pelkas'ın adını unuttum, 'Yunanistan' dedim
'Pelkas'ın adını unuttum, 'Yunanistan' dedim

'Pelkas'ın adını unuttum, 'Yunanistan' dedim

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Ozan Tufan, 3-2 kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada zorlu mücadeleden gülümseten bir detay paylaştı.

Türkler uçuyor! Lille farklı kazandı
Türkler uçuyor! Lille farklı kazandı

Türkler uçuyor! Lille farklı kazandı

Fransa Ligue 1'de oynanan maçta Lille, sahasında Lens'i 4-0 mağlup etti.

'Yayıncı kuruluş, F.Bahçe'ye saygısızlık yaptı'
'Yayıncı kuruluş, F.Bahçe'ye saygısızlık yaptı'

'Yayıncı kuruluş, F.Bahçe'ye saygısızlık yaptı'

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Yakaladığımız bazı net pozisyonları cömertçe harcamasaydık Fenerbahçe ailesi olarak çok daha rahat bir şekilde maçımızı izleyecektik." dedi.

Semt derbisinde kazanan yok
Semt derbisinde kazanan yok

Semt derbisinde kazanan yok

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Olimpiyat Stadyumu'nun bakımda olması sebebiyle Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük 45+1.dakikada Sobiech'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. 47. dakikada Aytaç Kara'nın kafa golüyle skora denge geldi. İki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermedi ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı.

Göztepe cehpesi de hakeme tepkili
Göztepe cehpesi de hakeme tepkili

Göztepe cehpesi de hakeme tepkili

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek ligin 5. haftasında ilk mağlubiyetini alan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, skoru 3-2'ye getirdikten sonra gol bulabilmek için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını bildirdi. Sarı-kırmızılıların teknik sorumlusu Ersan Parlatan ise Fenerbahçe'nin penaltısı pozisyonundan önce faul olduğunu iddia etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.