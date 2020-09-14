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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:11
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Okan Buruk: 'Mağlubiyetten sorumlu kişi benim'

Okan Buruk: 'Mağlubiyetten sorumlu kişi benim'

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Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "Mağlubiyetten sorumlu olan kişi benim. İnşallah takımımızı toparlayıp geçen seneki oyunumuza benzer oyunla çıkmak istiyoruz." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Atakaş Hatayspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Rakiplerinin oyununu genel olarak tahmin ettiklerini anlatan Buruk, takımlarının çok fazla üretken olamadığını dile getirdi.

İlk yarıda bazı bölümlerde rakip kaleye gitme şanslarının olduğunu anlatan Buruk, şöyle konuştu:

Oyunun genelinde çok yavaş oynadığımız için defans arkası koşu ve hareketlilik gibi durumları eksik yaptık. Bundan dolayı çok fazla üretken olamadık. Rakibimizin en çok beklediği şey buydu. Kaptırdığımız bir topla ilk defa verdiğimiz pozisyonda gol ile sonuçlandı. İkinci yarıda gol atmayı çok denedik. Rakibe gol atma şansı vermedik. Maçın son bölümlerinde Skrtel'i öne gönderdik ama geriden 5 oyuncu ile hücum yapmaya çalışırken, yüksek toplar bizim için silah olabilirdi ama yine basit bir gol ile maçı bitirdik. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Takım olarak kaybettiğimiz için üzgünüm. Mağlubiyetten sorumlu olan kişi benim. İnşallah takımımızı toparlayıp geçen seneki oyunumuza benze oyunla çıkmak istiyoruz.

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