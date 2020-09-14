Okan Buruk: 'Mağlubiyetten sorumlu kişi benim'

Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, sahneye çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, Hatay'da ligin yeni ekibi Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan ve ilk maçında son şampiyon Medipol Başakşehir'i kendi evinde yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.

Başakşehir, yine mağlubiyetle başladı

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Başakşehir, geçtiğimiz sezon olduğu gibi lige yine yenilgiyle başladı.