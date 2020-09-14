Okan Buruk: 'Mağlubiyetten sorumlu kişi benim'

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Atakaş Hatayspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.
Rakiplerinin oyununu genel olarak tahmin ettiklerini anlatan Buruk, takımlarının çok fazla üretken olamadığını dile getirdi.
İlk yarıda bazı bölümlerde rakip kaleye gitme şanslarının olduğunu anlatan Buruk, şöyle konuştu:
Oyunun genelinde çok yavaş oynadığımız için defans arkası koşu ve hareketlilik gibi durumları eksik yaptık. Bundan dolayı çok fazla üretken olamadık. Rakibimizin en çok beklediği şey buydu. Kaptırdığımız bir topla ilk defa verdiğimiz pozisyonda gol ile sonuçlandı. İkinci yarıda gol atmayı çok denedik. Rakibe gol atma şansı vermedik. Maçın son bölümlerinde Skrtel'i öne gönderdik ama geriden 5 oyuncu ile hücum yapmaya çalışırken, yüksek toplar bizim için silah olabilirdi ama yine basit bir gol ile maçı bitirdik. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Takım olarak kaybettiğimiz için üzgünüm. Mağlubiyetten sorumlu olan kişi benim. İnşallah takımımızı toparlayıp geçen seneki oyunumuza benze oyunla çıkmak istiyoruz.
Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, sahneye çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, Hatay'da ligin yeni ekibi Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan ve ilk maçında son şampiyon Medipol Başakşehir'i kendi evinde yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, 31 yaşındaki tecrübeli orta saha Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Başakşehir, geçtiğimiz sezon olduğu gibi lige yine yenilgiyle başladı.
Fransız ekibi Olimpik Marsilya, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Neymar tarafından ırkçılıkla suçlanan İspanyol futbolcusu Alvaro Gonzalez'e sahip çıktı.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Marsilyalı Alvaro Gonzalez'in ırkçı sözlerine maruz kaldığını iddia eden Brezilyalı futbolcusu Neymar'a destek verdi.