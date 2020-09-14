Hatayspor'dan tarihi zafer! Son şampiyon Başakşehir'i devirdiler

Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 36. dakikasında Selim Ilgaz ile öne geçen Hatayspor, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Bu gol aynı zamanda Hatayspor'un Süper Lig tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.
Maçta son sözü ise 90. dakikada Barbosa söyledi ve Atakaş Hatayspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Son şampiyon Medipol Başakşehir ise yeni sezona puansız başladı.
Bu sonuçla birlikte Hatayspor, Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI
14. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu savunma uzaklaştırdı. Önünde kalan topa sert vuran Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
17. dakikada Caiçara'nın ve İrfan Can Kahveci'nin verkaçında ceza sahasına giren Caiçara'nın pasıyla topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin sağından auta gitti.
29. dakikada sol kanattan Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Diouf, sağ kanattan taşıdığı topu müsait durumda bulunan Selim Ilgaz ile buluşturdu. Bu oyuncunun kaleci Mert Günok'u da geçerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI
60. dakikada Ribeiro'nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Gökhan Karadeniz'in bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.
76. dakikada Skrtel'ın savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin solundan auta çıktı.
90+1. dakikada Atakaş Hatayspor, farkı ikiye çıkardı. Traore ve Barbosa'nın verkaçında topla buluşan Traore'nin şutunu tamamlayan Barbosa, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Atakaş Hatayspor: Mohamedi, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Gökhan Karadeniz (Dk. 66 Mirkan Aydın), Isaac, Selim Ilgaz (Dk. 73 Barbosa), Ribeiro, Rayane (Dk. 90 Soner Örnek), Diouf (Dk. 66 Traore)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara (Dk. 87 Da Silva), Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 71 Cemali Sertel), Mahmut Tekdemir (Dk. 71 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 46 Kerim Frei), Demba Ba, Crivelli (Dk. 78 Enes Karakuş)
Goller: Dk. 36 Selim Ilgaz, Dk. 90+1 Barbosa (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Caiçara, Dk. 54 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 89 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)
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